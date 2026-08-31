El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes, último día de agosto, en diferentes sectores del país.
Alerta amarilla por tormentas fuertes: las seis provincias afectadas este lunes
El organismo meteorológico anticipó lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintos sectores. Además, difundió recomendaciones para reducir riesgos durante el fenómeno.
El aviso alcanza a seis provincias, con especial atención en Formosa, Corrientes y Misiones, donde se prevén las condiciones de mayor inestabilidad. El fenómeno también comprende áreas de San Luis, Córdoba y La Rioja, aunque en estos casos la extensión del área bajo advertencia es más reducida.
Qué condiciones se esperan
Según informó el organismo meteorológico, el área alcanzada por la alerta podría registrar tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas con características localmente fuertes.
Las precipitaciones podrían presentarse de manera abundante durante períodos cortos y estar acompañadas por ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.
El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque ese registro podría ser superado de manera puntual en algunas zonas.
Las seis provincias alcanzadas
El aviso meteorológico comprende sectores de Formosa, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba y La Rioja.
La alerta no necesariamente alcanza a todo el territorio de cada una de estas provincias. Por ese motivo, el SMN recomienda consultar las actualizaciones oficiales para determinar con precisión cuáles son las localidades comprendidas por el fenómeno.
Las recomendaciones ante las tormentas
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo meteorológico aconseja evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno y adoptar medidas para reducir posibles riesgos.
También recomienda no sacar la basura y mantener despejados los desagües y sumideros, con el objetivo de evitar inconvenientes ante eventuales acumulaciones de agua.
En caso de que el agua ingrese a una vivienda, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Además, es importante mantener cerradas puertas y ventanas y evitar permanecer cerca de ellas.
Frente a las ráfagas, el SMN recomienda retirar o asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Qué hacer si la tormenta sorprende al aire libre
Si la tormenta comienza mientras una persona se encuentra en el exterior, el organismo recomienda buscar refugio inmediatamente en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
La situación será monitoreada durante toda la jornada y el SMN podría modificar el nivel de alerta si las condiciones meteorológicas presentan cambios.