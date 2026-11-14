Once provincias argentinas se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas para este sábado 14 de noviembre. El aviso comprende a Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santa Fe.
El mal tiempo alcanza a 11 provincias: dónde habrá tormentas fuertes este sábado
El pronóstico anticipa precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y ráfagas intensas. En cuatro jurisdicciones podrían registrarse fenómenos localmente severos, con acumulados de hasta 120 milímetros.
Mientras que en gran parte de las jurisdicciones rige una advertencia amarilla, algunos sectores de Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes están bajo alerta naranja, debido a la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad.
Alerta amarilla
Las zonas alcanzadas por el nivel amarillo podrían registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y puntualmente severas. Se prevén lluvias abundantes en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superar esos valores en determinados sectores.
Alerta naranja
En las regiones bajo alerta naranja se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con condiciones meteorológicas más peligrosas.
Los fenómenos podrían incluir precipitaciones abundantes, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
En estos sectores, los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 80 y 120 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.
A qué hora se esperan las tormentas
Las advertencias estarán vigentes en distintos momentos del sábado, según la región. En Santa Fe y La Rioja, el período de mayor atención será durante la mañana.
En Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, la alerta se extenderá durante la mañana y la tarde. En tanto, para Jujuy, Salta, Formosa y Misiones, los fenómenos están previstos principalmente durante la tarde y la noche.
Se recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos oficiales, ya que la intensidad de las tormentas y las condiciones previstas pueden variar según cada localidad.