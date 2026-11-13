Conflicto gremial

Vuelos en Aeroparque y Ezeiza: qué cambia este viernes por la protesta de la ANAC

Empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realizan este viernes una protesta que consiste en cumplir estrictamente todos los protocolos de trabajo. Reclaman una recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y mayor financiamiento para el organismo. La medida podría generar demoras en las operaciones aeroportuarias.