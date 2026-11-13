La medida comenzó a las 6 de este viernes 13 de noviembre y se concentra principalmente en las áreas de control terrestre de los dos principales aeropuertos de Buenos Aires.
Vuelos en Aeroparque y Ezeiza: qué cambia este viernes por la protesta de la ANAC
Empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realizan este viernes una protesta que consiste en cumplir estrictamente todos los protocolos de trabajo. Reclaman una recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y mayor financiamiento para el organismo. La medida podría generar demoras en las operaciones aeroportuarias.
A diferencia de una huelga convencional, los empleados permanecen en sus puestos, pero aplican de manera rigurosa cada procedimiento y reglamento vigente, una modalidad que puede extender los tiempos de las verificaciones.
En qué consiste el paro y qué servicios pueden verse afectados
La protesta es impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El esquema contempla controles exhaustivos sobre las operaciones terrestres y una retención de tareas en las áreas administrativas del organismo durante toda la jornada.
El denominado «paro a la japonesa» busca visibilizar los reclamos sindicales sin abandonar las funciones vinculadas con la actividad aeroportuaria. En este caso, los empleados deben cumplir cada instancia de los protocolos establecidos, sin agilizar procedimientos ni realizar excepciones.
La secretaria general adjunta de ATE, María Mercedes Cabezas, explicó que la modalidad podría ocasionar demoras en las operaciones, aunque aclaró que no se prevén cancelaciones de vuelos como consecuencia directa de esta medida.
El alcance de las complicaciones dependerá del desarrollo de los controles y de los tiempos que demande cada procedimiento. Por ese motivo, los pasajeros que tengan previsto viajar desde Ezeiza o Aeroparque deberán prestar atención a las comunicaciones de las aerolíneas y consultar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.
Los reclamos salariales y la continuidad del plan de lucha
Entre los principales motivos de la protesta, ATE-ANAC denuncia que los trabajadores llevan tres años sin negociaciones paritarias sectoriales y que una parte de los salarios permanece congelada desde hace más de diez meses.
El coordinador nacional del sector, Marcelo Belelli, sostuvo que el reclamo se produce en un contexto de crecimiento del movimiento aerocomercial.
Desde el sindicato también cuestionan el financiamiento de las áreas operativas de la ANAC y reclaman que los recursos generados por el propio organismo se destinen a sostener su funcionamiento y mejorar las condiciones laborales.
Según los representantes gremiales, la recaudación de la administración aeronáutica supera los 220.000 millones de pesos. ATE considera que esos fondos deberían tener una mayor participación en el presupuesto destinado a las tareas operativas y a la recomposición de los haberes.
La protesta de este viernes forma parte de un cronograma de medidas escalonadas. La siguiente etapa está prevista entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, cuando el gremio anunció una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.
Además, la organización anticipó que enviará presentaciones formales ante organismos internacionales vinculados con la aviación, entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
Con esas comunicaciones, el sindicato buscará exponer sus cuestionamientos sobre el financiamiento, los salarios y la dotación de personal en la autoridad aeronáutica argentina.