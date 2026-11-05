Fraude digital

ARCA advirtió por falsas notificaciones por mail: cómo reconocer las estafas y evitar el robo de datos

Delincuentes utilizan el nombre y el logo del organismo para enviar correos electrónicos sobre supuestas deudas, trámites pendientes y obligaciones fiscales. El objetivo es conseguir pagos indebidos o acceder a información personal, incluida la clave fiscal.