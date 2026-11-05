Una nueva modalidad de estafa digital utiliza la identidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para engañar a los contribuyentes argentinos.
ARCA advirtió por falsas notificaciones por mail: cómo reconocer las estafas y evitar el robo de datos
Delincuentes utilizan el nombre y el logo del organismo para enviar correos electrónicos sobre supuestas deudas, trámites pendientes y obligaciones fiscales. El objetivo es conseguir pagos indebidos o acceder a información personal, incluida la clave fiscal.
A través de correos electrónicos que imitan la imagen institucional del organismo, los delincuentes informan sobre supuestas deudas impositivas, irregularidades o gestiones pendientes y solicitan que los destinatarios realicen pagos o proporcionen información personal.
La advertencia fue difundida por la propia agencia, que identificó la circulación de mensajes fraudulentos que reproducen su nombre, logotipo e incluso direcciones de correo electrónico similares a las oficiales. La maniobra busca generar confianza en quienes reciben los mensajes y, mediante advertencias de resolución urgente, inducirlos a ingresar en enlaces que pueden conducir al robo de datos sensibles.
Entre la información que intentan obtener se encuentra la clave fiscal, una credencial que permite acceder a distintos servicios y operaciones vinculados con la situación tributaria de cada persona.
Qué correos electrónicos son falsos y cómo reconocerlos
ARCA aclaró que nunca solicita pagos ni datos personales a través del correo electrónico. Por lo tanto, cualquier mensaje que reclame transferencias, pagos con tarjeta, fotografías de documentación o la confirmación de información confidencial en nombre del organismo debe considerarse sospechoso.
Los correos electrónicos legítimos de la agencia tienen una función específica: únicamente informan al contribuyente que tiene una comunicación oficial disponible en su Domicilio Fiscal Electrónico. Para consultar esa notificación, el usuario debe ingresar por sus propios medios al sitio oficial de ARCA y acceder con su CUIT o CUIL y clave fiscal.
Otro aspecto importante es que el organismo tampoco utiliza WhatsApp, llamadas telefónicas ni redes sociales para reclamar deudas o exigir acciones relacionadas con trámites fiscales.
Una de las señales que pueden ayudar a identificar el engaño es el tono del mensaje. Los estafadores suelen utilizar expresiones que transmiten urgencia, anuncian supuestas sanciones o establecen plazos breves para que la persona actúe sin verificar la información.
También es importante revisar la dirección del remitente. Los delincuentes pueden utilizar dominios que imitan al oficial, con pequeñas modificaciones de letras o números, para dar apariencia de legitimidad.
Qué hacer si recibís un mensaje en nombre de ARCA
Ante la recepción de un correo sospechoso, la recomendación principal es no abrir los enlaces ni descargar archivos adjuntos. Tampoco se deben completar formularios ni proporcionar contraseñas, datos bancarios o fotografías del DNI.
Si existen dudas sobre una supuesta deuda o notificación, la consulta debe realizarse ingresando directamente al portal oficial del organismo, sin utilizar los accesos incluidos en el mensaje recibido.
Además, ARCA habilitó una dirección específica para denunciar este tipo de maniobras: [email protected]. Los contribuyentes pueden reenviar allí los correos sospechosos para que sean analizados por el área correspondiente. El organismo solicita adjuntar el encabezado completo del mensaje, sin modificaciones, para facilitar la identificación de su origen.
La clave fiscal, recordó la agencia, es personal e intransferible. No debe compartirse con terceros, aunque se presenten como empleados, representantes o gestores del organismo.
La prevención y la verificación de los canales de comunicación son fundamentales para evitar que una supuesta notificación tributaria termine en una transferencia de dinero o en el acceso de desconocidos a información privada.