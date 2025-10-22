Una familia se topó con un catamarán en la ruta 40 y filmó el traslado hacia El Calafate
El barco de gran porte circuló sobre un camión en esta vía, obligando a vehículos a circular por la banquina. El viaje entre Punta Bandera y Bahía Túnel incluyó escoltas, cortes de energía y supervisión de Vialidad Provincial.
El encuentro, registrado en video, se viralizó y superó millones de reproducciones en redes sociales.
Una familia que viajaba rumbo a El Chaltén filmó el momento en que un enorme catamarán ocupó ambos carriles de la ruta 40, lo que forzó a los automovilistas a detenerse y apartarse hacia la banquina para evitar un choque. El encuentro, registrado en video, se viralizó y superó millones de reproducciones en redes sociales, donde usuarios compartieron la sorpresa por la magnitud del traslado y la complejidad de la maniobra.
El catamarán, identificado como ALM y propiedad de la empresa Solo Patagonia, fue transportado desde el puerto de Punta Bandera con destino a Bahía Túnel, en la orilla norte del lago Viedma. La embarcación prestó servicios durante décadas en el lago Argentino y formará parte de la oferta turística en el lago Viedma la próxima temporada dentro del sector norte del Parque Nacional Los Glaciares.
La maniobra en la ruta y la reacción de los conductores
El camión que transportó el catamarán circuló con guías delanteros y traseros porque la carga ocupaba por completo ambos carriles, por lo que otros vehículos debieron apartarse a la banquina de tierra para dejar pasar. En uno de los registros se escucha a una pasajera advertir que no espacio y pedir que se pusieran en la banquina, mientras el chofer del automóvil obedecía las indicaciones de los escoltas.
En otro video se observa cómo un vehículo adelanta al camión porteador en un paso que impresiona por las dimensiones del catamarán, y en redes los usuarios comentaron la tensión y el asombro que generó la escena. El periodista Pablo Manuel, quien captó parte del material, relató la experiencia en su programa radial y contó la sorpresa de toparse con la embarcación en la ruta.
La difusión alcanzó cifras destacadas: uno de los clips rondó los 10 millones de reproducciones y acumuló cientos de miles de interacciones. La viralidad potenció testimonios e imágenes que mostraron tanto la logística del traslado como la costumbre local de filmar episodios inesperados durante viajes por la Patagonia.
El catamarán fue transportado a Bahía Túnel, en la orilla norte del lago Viedma.
Coordinación del operativo y medidas de seguridad
La coordinación del traslado incluyó a Servicios Públicos y a Cotecal, proveedor de conectividad, y se realizaron cortes puntuales de energía en zonas como Villa Parque Los Glaciares y las manzanas 800, 900 y 1.300 para evitar inconvenientes con el tendido eléctrico. Vialidad Provincial, a través del área de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones, supervisó la maniobra y veló por el cumplimiento de las medidas de seguridad vial.
Por seguridad, el transporte contó con escoltas y con planificación para circular por sectores urbanos, lo que implicó cortes parciales y desvíos del tránsito. La complejidad aumentó al transitar calles internas de El Calafate, donde el camión ocupó gran parte de la calzada y obligó a coordinar movimientos para minimizar riesgos a peatones y conductores.
El traslado entre Punta Bandera y El Calafate abarcó tramos de carretera y tramos urbanos, y la logística incluyó estacionamientos temporales durante la noche para continuar la operación al día siguiente. La empresa propietaria del catamarán y las autoridades locales planificaron la secuencia del movimiento para garantizar la integridad de la embarcación y del resto del tránsito.
La embarcación será parte de la oferta turística en el lago Viedma la próxima temporada. Imagen ilustativa.
Repercusiones y destino del catamarán
El catamarán ALM formará parte de la oferta turística en el lago Viedma la próxima temporada, dentro del sector norte del Parque Nacional Los Glaciares, y su traslado buscó posicionar la embarcación para iniciar actividades en ese espejo de agua junto a Bahía Túnel. El paso por la ruta y la ciudad dejó imágenes que usuarios y autoridades compartieron en redes y medios.
Como consecuencia institucional, Vialidad Provincial mantuvo la supervisión del operativo y los servicios locales ejecutaron cortes puntuales de energía para evitar daños al tendido eléctrico, mientras la empresa propietaria del catamarán avanzó con los preparativos para incorporar la embarcación a la actividad turística en el lago Viedma.
