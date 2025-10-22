Video

Una familia se topó con un catamarán en la ruta 40 y filmó el traslado hacia El Calafate

El barco de gran porte circuló sobre un camión en esta vía, obligando a vehículos a circular por la banquina. El viaje entre Punta Bandera y Bahía Túnel incluyó escoltas, cortes de energía y supervisión de Vialidad Provincial.