#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este viernes

Alerta amarillo por vientos fuertes en cinco provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a La Pampa, San Luis, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Diferentes regiones del país afectadas por el aviso. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 9:39

El mal clima se mantiene este viernes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de La Pampa, San Luis y La Rioja; y la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área bajo alerta será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Diferentes regiones del país afectadas por el aviso. Crédito: Guillermo Di SalvatoreDiferentes regiones del país afectadas por el aviso. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
La Pampa
San Luis
La Rioja
Santa Cruz
Tierra del Fuego

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro