Conciliación obligatoria: se levantó el paro de controladores aéreos

El gremio de controladores aéreos nucleado en ATEPSA había anunciado una serie de medidas de fuerza para diciembre, con interrupciones programadas de autorizaciones de despegue que podían afectar seriamente la actividad aérea en fechas clave como Navidad y Año Nuevo.
Este lunes, representantes del sindicato y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se reunieron en la Secretaría de Trabajo, pero no lograron un acuerdo. El reclamo del gremio incluye mejoras salariales, condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos asumidos en acuerdos previos, además de la reincorporación de personal despedido.
Se garantiza el funcionamiento normal de los vuelos en todo el país. Crédito: Xinhua.
Conciliación obligatoria y vuelos garantizados
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, resolvió dictar la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles.La medida impone la suspensión inmediata de las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA y establece un período de diálogo obligatorio entre las partes.
Esto implica que los vuelos en todo el país operarán con normalidad durante la temporada alta, y que el gremio no podrá realizar interrupciones parciales ni totales mientras dure la vigencia de la conciliación.
La decisión fue tomada “en resguardo de un servicio esencial para la comunidad”, remarcaron desde el Ejecutivo, subrayando la necesidad de garantizar la conectividad aérea en un momento del año de alta demanda turística y familiar.
Desde ATEPSA expresaron su malestar por el incumplimiento de aspectos del Convenio Colectivo de Trabajo, la falta de actualización salarial en línea con la inflación, y situaciones laborales que calificaron como “críticas”. Además, denunciaron “despidos injustificados” y “hostigamiento gremial” por parte de las autoridades de EANA.
La conducción sindical había resuelto un plan de lucha escalonado que incluía la paralización progresiva de autorizaciones de vuelo en determinados horarios, afectando la logística de vuelos nacionales e internacionales.
Conciliación obligatoria y vuelos garantizados. Crédito: Aviación 21.
Un conflicto que sigue en tensión
Pese a la suspensión de las medidas por imperativo legal, el conflicto no está resuelto. Las negociaciones deberán continuar en el marco de la conciliación obligatoria, bajo supervisión estatal. De no alcanzarse un entendimiento, no se descarta que el gremio retome las acciones de protesta una vez vencido el plazo.
En este contexto, el Gobierno buscará equilibrar la defensa del servicio esencial con la atención a los reclamos gremiales, en un sector clave para la conectividad y la economía, en especial durante la temporada turística.
Con los vuelos asegurados por ahora, las miradas estarán puestas en las próximas dos semanas, donde se jugará el desenlace de un conflicto que evidencia tensiones profundas en el sistema de navegación aérea.