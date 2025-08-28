Fín de la medida de fuerza

El Gobierno y los controladores aéreos llegan a un acuerdo salarial y levantan el paro

Tras días de tensión y pérdida de vuelos, la Secretaría de Trabajo logró un entendimiento entre EANA y ATEPSA. Se aseguraron vuelos regulares, se levantan los paros del sábado y se restaura la operatividad en todo el país.