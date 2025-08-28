El Gobierno y los controladores aéreos llegan a un acuerdo salarial y levantan el paro
Tras días de tensión y pérdida de vuelos, la Secretaría de Trabajo logró un entendimiento entre EANA y ATEPSA. Se aseguraron vuelos regulares, se levantan los paros del sábado y se restaura la operatividad en todo el país.
El acuerdo se enmarca dentro de la pauta salarial oficial. Créditos: Agustin Marcarian/Reuters
El pacto, cerrado durante una audiencia en la Secretaría de Trabajo, pone fin al paro escalonado que había dejado a miles de pasajeros desprovistos de sus vuelos planificados
El acuerdo se enmarca dentro de la pauta salarial oficial, según detalló la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). A partir de este entendimiento, quedó suspendida la medida de fuerza prevista para el día sábado, y se reestablece la normalidad operativa en los aeropuertos de todo el país
Quedó suspendida la medida de fuerza prevista para el día sábado. Créditos: Agustin Marcaria/Reuters
Repercusiones y antecedentes del conflicto
El conflicto había comenzado a intensificarse a partir del 22 de agosto, cuando ATEPSA lanzó un cronograma de paros en distintas franjas horarias, afectando vuelos domésticos y generando caos en la programación aérea
El primer día, se cancelaron más de 70 vuelos, de los cuales aproximadamente 50 estaban a cargo de Aerolíneas Argentinas, afectando a unos 12.000 pasajeros
Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. Crédito: Marcelo Manera
El martes 26, nuevamente se registraron afectaciones: dentro de una operación de 295 vuelos, se cancelaron 82 vuelos domésticos y otros 96 sufrieron cambios de horario, en perjuicio de más de 15.000 pasajeros. Aerolíneas Argentinas lamentó los inconvenientes, reafirmando su compromiso con un servicio seguro y puntual
Además, la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo impulsó nuevas audiencias entre las partes, aunque ATEPSA rechazó una propuesta salarial del 15%, señalando que la cifra “nunca fue incluida en un acta” ni formalizada sin condicionamientos
Mientras tanto, EANA afirmó que el gremio mostraba una postura intransigente, y acusó a ATEPSA de llevar adelante medidas que “limitaban las libertades de todos los argentinos”
Curiosamente, el impacto del conflicto fue más fuerte en el cabotaje, mientras que las aerolíneas internacionales lograron preservar su funcionamiento. Según la consultora Adventus, compañías como Air Canada, United, KLM, Ethiopian, Aeroméxico, ITA, Iberia, Level, Air Europa y British Airways mantuvieron el 100% de puntualidad, contrastando con el deterioro de los indicadores en vuelos domésticos: la puntualidad general cayó al 62,36%, y las cancelaciones treparon al 11,07%
