Córdoba

Universitario de Córdoba apartó de sus funciones y suspendió al profesor de rugby imputado por lesiones y amenazas

La comisión directiva tomó la determinación de manera inmediata luego de que se difundieran las imágenes del violento ataque ocurrido en barrio Docta. El acusado, identificado como Martín Roberto Díaz, permanece detenido e imputado por lesiones y amenazas.