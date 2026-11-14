El Club Universitario de Córdoba resolvió apartar de todas sus funciones y suspender preventivamente en su condición de socio a un profesor de rugby que fue detenido tras protagonizar una violenta agresión contra un cliente en una pizzería de la capital cordobesa. La decisión institucional se adoptó luego de que tomaran estado público las imágenes del ataque y mientras avanza la investigación en el ámbito judicial.
Universitario de Córdoba apartó de sus funciones y suspendió al profesor de rugby imputado por lesiones y amenazas
La comisión directiva tomó la determinación de manera inmediata luego de que se difundieran las imágenes del violento ataque ocurrido en barrio Docta. El acusado, identificado como Martín Roberto Díaz, permanece detenido e imputado por lesiones y amenazas.
A través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas, la comisión directiva de la entidad expresó su más enérgico repudio frente a cualquier tipo de hecho violento y fijó su postura institucional ante la gravedad del caso.
En el documento emitido por la conducción del club se confirmó que "la institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos".
El violento episodio ocurrió en un local gastronómico situado en barrio Docta y quedó íntegramente registrado por las cámaras de seguridad del comercio. A partir de esas pruebas fílmicas, la Justicia ordenó la detención e imputación del agresor —identificado como Martín Roberto Díaz, quien se desempeñaba en las divisiones de rugby de la institución— bajo los cargos penales de lesiones y amenazas.
Finalmente, desde la dirigencia de Universitario remarcaron que la sanción interna responde a la necesidad de resguardar los principios rectores de la entidad, enfatizando que su misión fundamental es "construir un espacio de formación, integración y contención" sustentado en el respeto mutuo, la sana convivencia y los valores esenciales de la vida deportiva.