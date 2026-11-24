El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los primeros dos casos importados de dengue en la provincia. Se trata de un varón de 48 años con antecedente de viaje a República Dominicana y una mujer de 29 que había visitado México. Ambos presentaron una evolución favorable.
Córdoba confirmó dos casos importados de dengue y activó medidas de bloqueo
Los pacientes tienen 48 y 29 años y habían viajado a República Dominicana y México. Ambos evolucionaron favorablemente. Salud pidió reforzar la prevención en los hogares.
Los diagnósticos fueron confirmados por el Laboratorio Central. A partir de los resultados, las autoridades activaron las acciones de bloqueo correspondientes para prevenir la propagación de la enfermedad y solicitaron reforzar la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Cómo prevenir los criaderos
La cartera sanitaria recordó la importancia de eliminar recipientes en desuso que acumulen agua y mantener patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. También recomendó limpiar las canaletas y los desagües de lluvia de los techos.
Los bebederos de animales deben lavarse diariamente, con cepillado de sus paredes. Para los floreros y portamacetas, se aconseja utilizar arena húmeda o lavarlos y cambiar el agua todos los días. Los objetos que no puedan desecharse deben mantenerse tapados, vacíos o boca abajo.
Para evitar las picaduras, Salud indicó utilizar repelente y renovar su aplicación según las instrucciones del producto, colocar tules o mosquiteros en cunas y cochecitos y usar ropa que cubra brazos y piernas. Los cuidados deben sostenerse durante todo el día, especialmente por la mañana y al atardecer.
Cuándo consultar
Ante fiebre, malestar general, dolores musculares o articulares, con o sin erupciones en la piel, las autoridades recomendaron no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano. Quienes hayan viajado fuera de la provincia deben informar ese antecedente durante la consulta.
“La consulta temprana permite realizar un diagnóstico oportuno y, en caso de confirmarse la enfermedad, activar rápidamente las medidas de control para evitar nuevos contagios”, señalaron desde la cartera sanitaria provincial.
Sigue la campaña de vacunación
El Ministerio informó que continúa la vacunación contra el dengue para personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados. El esquema contempla dos dosis y no requiere haber tenido previamente la enfermedad.
La campaña alcanza a Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento y en distintos centros de salud municipales. La provincia también mantiene las estrategias de vigilancia y prevención previstas en su plan de contingencia para enfermedades transmitidas por mosquitos.