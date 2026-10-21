La provincia de Santa Fe registró 74 notificaciones vinculadas con dengue durante las primeras diez semanas de la temporada epidemiológica 2026-2027.
Dengue en Santa Fe: el único caso confirmado corresponde a una mujer que viajó a Perú
El caso confirmado corresponde a una mujer del departamento Rosario que había viajado a Perú y presentó el serotipo DEN 3. Según el último informe epidemiológico provincial, los contagios se encuentran bajo vigilancia.
De ese total, se confirmó un caso importado, correspondiente a una mujer con residencia habitual en el departamento Rosario que había viajado a Perú antes del inicio de los síntomas. La paciente evolucionó favorablemente y los estudios de biología molecular identificaron el serotipo DEN 3.
Los datos comprenden el período entre la semana epidemiológica 31 de 2026 y la semana 40, de acuerdo con el reporte sanitario provincial.
En esta etapa, las autoridades mantienen la vigilancia de los cuadros compatibles con dengue y otras enfermedades que pueden manifestarse con fiebre, especialmente ante la llegada de los meses más cálidos, cuando las condiciones ambientales favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.
El escenario provincial se conoce en un contexto nacional de baja circulación viral sostenida. Sin embargo, los especialistas advierten que la ausencia de nuevos casos notificados en una semana determinada no elimina el riesgo de que aparezcan contagios, en particular aquellos asociados con viajes al exterior o con la eventual introducción de nuevos serotipos.
Un caso importado y 74 notificaciones en Santa Fe
Durante la temporada actual, Santa Fe notificó 74 casos correspondientes a los eventos de vigilancia denominados “Dengue” y “Dengue durante la gestación”. Dentro de ese conjunto, se confirmó un contagio importado, es decir, asociado con una exposición al virus fuera del territorio provincial.
La paciente es una mujer que vive habitualmente en el departamento Rosario y que había viajado a Perú en los días previos al comienzo de los síntomas. Los análisis de laboratorio permitieron identificar el serotipo DEN 3, una de las variantes del virus del dengue. Según la información oficial, su evolución clínica fue favorable.
El antecedente de viaje resulta relevante para establecer el probable lugar de exposición y orientar la investigación epidemiológica. La identificación del serotipo también aporta información para el seguimiento de la circulación viral y la evaluación del riesgo sanitario.
El informe provincial contempla, además de los casos de dengue, las notificaciones relacionadas con dengue durante la gestación. La vigilancia de estos eventos permite identificar cuadros que requieren seguimiento específico y reunir información para orientar las acciones de prevención y control.
En este contexto, los datos deben interpretarse dentro del período epidemiológico correspondiente. En Argentina, las temporadas de dengue no coinciden con el año calendario, sino que se extienden desde la semana epidemiológica 31 de un año hasta la semana 30 del siguiente.
Esta modalidad permite analizar la evolución de la enfermedad de acuerdo con los períodos de mayor actividad del mosquito.
El caso santafesino no aparece en el último Boletín Epidemiológico Nacional citado, correspondiente a la semana 39 de 2026, porque el documento no incluye todavía los registros provinciales de la semana siguiente. Por esa razón, se espera que la información se incorpore en una próxima publicación nacional.
Qué ocurre a nivel nacional y por qué se mantiene la vigilancia
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 829, durante la semana epidemiológica 39 de 2026 no se notificaron nuevos casos de dengue en el país. No obstante, desde el comienzo de la temporada se habían registrado 999 casos sospechosos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.
De ese total, cuatro fueron confirmados: tres correspondían a personas residentes en la provincia de Buenos Aires, con antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador y detección del serotipo DENV-3. El cuarto caso tenía residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y antecedente de viaje a Perú, aunque todavía no se había confirmado el serotipo.
Además, el informe nacional identificó un caso probable en Santa Cruz, correspondiente a un turista proveniente de Costa Rica, en el que se detectó el serotipo DENV-2. Otros seis casos fueron clasificados como probables en Salta, Corrientes y Buenos Aires y continuaban bajo investigación. En tanto, 595 notificaciones habían sido descartadas y 391 permanecían en estudio.
El análisis nacional señala que la tendencia es compatible con una interrupción de la transmisión autóctona sostenida. Aun así, las autoridades consideran necesario mantener una vigilancia intensificada, tanto por las condiciones ambientales que pueden favorecer la proliferación del mosquito como por la posibilidad de ingreso de personas infectadas desde otros países.
La prevención sigue siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo. El mosquito Aedes aegypti se reproduce en recipientes que acumulan agua, por lo que se recomienda eliminar objetos en desuso, vaciar y limpiar periódicamente los que se utilizan para almacenar agua y mantener patios y espacios exteriores libres de recipientes que puedan convertirse en criaderos.
Ante un cuadro de fiebre acompañado de síntomas compatibles con dengue, es importante realizar una consulta médica y evitar la automedicación. La detección y notificación tempranas permiten orientar el diagnóstico y fortalecer la vigilancia epidemiológica.