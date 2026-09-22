Vigilancia epidemiológica

Qué virus circulan en Santa Fe: cuáles aumentaron y cuáles están en descenso

El VSR y el metapneumovirus concentran una mayor proporción de los casos respiratorios recientes, mientras que la Influenza A perdió presencia y no registró positivos en las últimas tres semanas analizadas. El dengue, por su parte, no tiene casos confirmados en el comienzo de la nueva temporada.