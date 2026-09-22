El último informe epidemiológico de la provincia de Santa Fe permite observar un cambio en el comportamiento de los virus respiratorios durante 2026.
Qué virus circulan en Santa Fe: cuáles aumentaron y cuáles están en descenso
El VSR y el metapneumovirus concentran una mayor proporción de los casos respiratorios recientes, mientras que la Influenza A perdió presencia y no registró positivos en las últimas tres semanas analizadas. El dengue, por su parte, no tiene casos confirmados en el comienzo de la nueva temporada.
Mientras la primera mitad del año estuvo marcada principalmente por la circulación de Influenza A, los registros correspondientes a las semanas epidemiológicas 34, 35 y 36 muestran una mayor presencia del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y del metapneumovirus, junto con un crecimiento de Influenza B.
El reporte, elaborado con información del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), reúne los datos disponibles hasta el 12 de septiembre, correspondiente a la semana epidemiológica 36.
En el acumulado anual, las infecciones respiratorias agudas graves concentran el mayor volumen de notificaciones, con 43.892 registros y 2.691 casos confirmados de virus respiratorios entre pacientes internados.
Los virus que ganaron presencia
El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es actualmente el patógeno respiratorio con mayor peso dentro de los casos confirmados en pacientes internados. El informe contabiliza 860 casos en lo que va del año y señala que su presencia comenzó a crecer de manera sostenida a partir de la semana epidemiológica 24.
El comportamiento del VSR resulta particularmente relevante en los niños pequeños. De los 860 casos acumulados, 290 correspondieron a menores de seis meses, 180 a bebés de entre seis y 11 meses y 205 a niños de entre 12 y 23 meses. De esta manera, los menores de dos años concentran una parte importante de los casos registrados.
El metapneumovirus ocupa el segundo lugar entre los virus respiratorios con mayor cantidad de casos confirmados, con 537 registros. Al igual que ocurre con el VSR, presenta una incidencia importante entre los niños pequeños. El informe registra 173 casos en menores de seis meses y otros 105 entre los seis y 11 meses.
Otro de los datos que aparece en el tramo más reciente del informe es el comportamiento de Influenza B. Este virus acumula 196 casos durante 2026, pero su importancia no está solamente en el número total: el boletín señala una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 25.
La evolución de los virus respiratorios muestra así un cambio respecto de lo ocurrido durante la primera mitad del año. Entre las semanas 14 y 23, la Influenza A tuvo el mayor peso entre las internaciones por virus respiratorios. A partir de las semanas 24 y 25 comenzó a descender y el VSR y el metapneumovirus pasaron a representar una proporción mayor de los casos recientes.
La Influenza A acumula 703 casos en el año y tuvo predominio de la variante A(H3N2), subclado J.2.4.1/K. Sin embargo, en las tres semanas más recientes analizadas —SE34 a SE36— no se detectaron casos positivos entre las 369 muestras positivas analizadas en pacientes internados.
El informe también registra 191 casos de adenovirus y 117 de parainfluenza. Ambos virus presentan actualmente niveles de circulación bajos y estables. El SARS-CoV-2, responsable del Covid-19, también mantiene una circulación baja, con 76 casos confirmados acumulados durante el año.
En cuanto a la gravedad de los cuadros de Influenza A, el reporte registra seis fallecimientos en personas que no estaban vacunadas y presentaban comorbilidades. Este dato forma parte del análisis acumulado de la enfermedad durante 2026 y no implica que todos los casos actuales de Influenza A presenten la misma evolución.
Dengue y leptospirosis
El boletín también analiza enfermedades que requieren vigilancia específica, aunque no todas corresponden a infecciones virales.
En el comienzo de la temporada de dengue 2026-2027, correspondiente a las semanas epidemiológicas 31 a 36, se notificaron 41 casos sospechosos en Santa Fe, pero hasta el cierre del informe ninguno había sido confirmado. Por lo tanto, el reporte señala ausencia de circulación confirmada de dengue durante ese período.
El dato permite diferenciar la situación actual de los virus respiratorios. Mientras algunos patógenos respiratorios muestran una circulación activa, el dengue todavía no registra casos confirmados en el inicio de la nueva temporada analizada.
Otro de los eventos bajo vigilancia es la leptospirosis, que tampoco es una enfermedad viral, sino una infección bacteriana. En este caso, el informe advierte un incremento respecto de los años anteriores.
Hasta la semana 36 se habían notificado 607 casos, de los cuales 75 fueron clasificados como confirmados o probables. La positividad fue del 12%. La cifra supera los 39 casos registrados durante el mismo período de 2025 y los 61 de 2024.
Además, el 55% de los casos confirmados o probables de leptospirosis de 2026 requirió internación: fueron 41 de los 75 pacientes. En el acumulado de los tres años analizados, la proporción de internaciones se mantuvo también alrededor del 55%.
La distribución territorial muestra que La Capital concentra 14 casos confirmados o probables, seguida por General Obligado, con 12; Rosario, con 11; Garay, con 7; y San Javier, con 6.
El boletín también registra un fallecimiento por leptospirosis durante 2026: se trató de un hombre de 41 años residente en el departamento La Capital.
En conjunto, los datos muestran que el escenario epidemiológico de Santa Fe cambió respecto de los primeros meses del año. La Influenza A, que tuvo un papel predominante durante buena parte de 2026, perdió presencia en las semanas más recientes, mientras que el VSR y el metapneumovirus adquirieron mayor peso y la Influenza B comenzó a crecer.
Por eso, al observar qué virus están presentes actualmente en la provincia, el informe ubica al VSR como el de mayor presencia reciente, seguido por el metapneumovirus, mientras que Influenza B muestra una tendencia ascendente. Influenza A, SARS-CoV-2, adenovirus y parainfluenza presentan una situación diferente, con descenso o niveles bajos y estables según cada caso.
Los datos corresponden al corte de la semana epidemiológica 36, por lo que reflejan la situación registrada hasta el 12 de septiembre y pueden modificarse en los informes posteriores a medida que se incorporen nuevas notificaciones y resultados de laboratorio.