Ingresan a la sede

Tensión en la sede de ANDIS: familias y prestadores ingresaron durante una protesta

Familias, prestadores y trabajadores del sector de la discapacidad lograron ingresar por la fuerza a la sede porteña de ANDIS tras frustrarse una reunión con autoridades. Exigen aplicación de la Ley de Emergencia y pagos pendientes.