El Ministerio de Seguridad investiga la explosión en el edificio de Gendarmería en Buenos Aires

Una detonación registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina alteró la jornada de este viernes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que generó alarma y una rápida respuesta de los organismos de seguridad.
La ministra Monteoliva se reunió con el jefe de Gabinete en Casa Rosada para coordinar acciones tras la explosión que dejó tres heridos en la Escuela de Gendarmería, mientras se investiga un posible ataque dirigido con artefactos explosivos.
Conocido el suceso se activó un operativo de evacuación y se abrió una investigación para conocer los motivos. En tanto, el Ministerio de Seguridad publicó un comunicado en el que asegura que se encuentra trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho.
Asimismo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se trasladó a la Casa Rosada para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de monitorear la situación y definir los pasos a seguir .
El Ministerio de Seguridad se refirió, con un comunicado oficial, a la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería por la que tres personas resultaron heridas y sostuvo que “el equipo más calificado del país” trabaja en el hecho.
A través de un escrito oficial la cartera a cargo de Monteoliva, quien estuvo presente en el operativo, dio detalles de la explosión en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en la avenida Paseo Colón 533”.
En línea, sostuvo que “las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos”.
El comunicado oficial remarcó que la causa quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien coordina el análisis judicial y la labor de las fuerzas intervinientes.
Por último, el escrito remarcó: “El Ministerio continúa trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho”.
La explosión, ocurrida a las 13:49 horas en el piso once del edificio situado en Avenida Paseo Colón 533, tuvo lugar mientras integrantes de la fuerza manipulaban una encomienda que permanecía almacenada desde hacía meses en la instituciónl.
De acuerdo a las primeras versiones, el bulto habría tenido como destinatario al ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado desde hace cuatro meses y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.
La situación derivó en lesiones para dos efectivos, quienes fueron trasladados al Hospital Argerich por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambos se encuentran fuera de peligro, según precisaron fuentes oficiales, mientras un tercer agente continúa en recuperación y evoluciona favorablemente.
De acuerdo con la información oficial, la encomienda que detonó fue recibida hace aproximadamente cuatro meses antes del incidente y permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la escuela.
Fuentes que intervinieron en el lugar confirmaron a que el paquete contenía un artefacto explosivo, lo que orienta la investigación hacia la hipótesis de un ataque dirigido.