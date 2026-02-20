Comunicado

El Ministerio de Seguridad investiga la explosión en el edificio de Gendarmería en Buenos Aires

La ministra Monteoliva se reunió con el jefe de Gabinete en Casa Rosada para coordinar acciones tras la explosión que dejó tres heridos en la Escuela de Gendarmería, mientras se investiga un posible ataque dirigido con artefactos explosivos.