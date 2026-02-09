"Sentí 10 mil magiclicks": el ministro de Seguridad cordobés se dejó electrocutar ante las cámaras

La Policía de Córdoba exhibió este lunes nuevo equipamiento para tareas operativas y de prevención en un acto realizado en la Jefatura. La actividad fue encabezada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
En la presentación del nuevo armamento no letal de la Policía de Córdoba, el ministro Quinteros fue voluntario para una prueba. El impacto muscular lo dejó en el suelo y el video se viralizó rápidamente.
Entre las incorporaciones se destacó el “guante eléctrico”, un dispositivo de bajo voltaje pensado para reducir a una persona con una descarga que provoca una parálisis muscular momentánea, sin efectos permanentes, según explicaron durante la presentación.
El equipamiento, identificado como G.L.O.V.E. CD3, será utilizado inicialmente por las fuerzas especiales Eter. La explicación oficial remarcó su uso preventivo y su finalidad de controlar situaciones sin recurrir a armas letales.
En pleno acto, Quinteros se ofreció para testear el guante ante las cámaras. La secuencia fue transmitida por El Doce TV: al ser tocado por un efectivo que portaba el dispositivo, el ministro perdió estabilidad y quedó de rodillas.
Tras la prueba, Quinteros reconoció el impacto de la descarga y sostuvo que “no se aguanta”. Luego comparó la sensación con “como 10 mil magiclick al mismo tiempo” y señaló que le quedó una molestia en el brazo.
Más allá del episodio, el Ministerio de Seguridad mostró otros elementos para el trabajo diario y operativos especiales, como cascos de protección balística, gas pimienta y municiones. La cartera indicó que el objetivo es reforzar la capacidad operativa en la vía pública.