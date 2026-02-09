Insólita demostración

"Sentí 10 mil magiclicks": el ministro de Seguridad cordobés se dejó electrocutar ante las cámaras

En la presentación del nuevo armamento no letal de la Policía de Córdoba, el ministro Quinteros fue voluntario para una prueba. El impacto muscular lo dejó en el suelo y el video se viralizó rápidamente.