Se conocerá si se remite a juicio

Cuál es el estado de la causa contra Canosa, acusado de enriquecimiento ilícito en Entre Ríos

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dará a conocer su resolución respecto de los planteos de las partes realizados en la audiencia de remisión de la causa que investiga al ex funcionario por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito, en dos semanas. Este viernes, las partes acordaron la incorporación de la evidencia a debatir en el juicio.