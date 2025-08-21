Makintach: “No hubo filmación prohibida” en el juicio por la muerte de Maradona
La jueza presentó un descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense. Negó haber cometido irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Maradona, aseguró que las filmaciones fueron consensuadas y rechazó cualquier vínculo con un documental.
La jueza presentó un descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense. Crédito: Xinhua.
La jueza Julieta Makintach presentó un extenso descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, donde negó haber cometido irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que las filmaciones realizadas en la sala fueron plenamente conocidas y autorizadas por todos los integrantes del tribunal.
Makintach entregó un escrito de casi 30 páginas en el que detalló su posición frente a las acusaciones que motivaron la apertura del proceso en su contra.
Según la magistrada, las grabaciones que se cuestionan no fueron clandestinas ni ocultas, sino que se realizaron de manera notoria, con la participación y el consentimiento de los otros jueces que integraban el tribunal, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.
La jueza remarcó que las decisiones respecto de las cámaras fueron tomadas de forma consensuada en reuniones presenciales y en conversaciones de WhatsApp. De este modo, descartó que hubiera existido alguna grabación “prohibida” que afectara la validez del proceso.
Makintach negó haber cometido irregularidades en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: Gentileza
El supuesto documental
Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la acusación de haber promovido la realización de un documental sobre el juicio. En su descargo, Makintach rechazó esa versión y afirmó que la iniciativa correspondió a terceros, sin su participación directa.
Aclaró que la única entrevista que concedió fue previa al inicio del debate oral, en un día inhábil y a pedido de una amiga de la infancia, lo que —sostuvo— no interfirió en su rol judicial.
La magistrada negó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad o uso indebido de recursos públicos. Insistió en que no existen pruebas objetivas que acrediten esas imputaciones y pidió que el jury desestime la acusación en su totalidad.
En su presentación, reclamó también que se respete la independencia judicial frente a lo que considera presiones mediáticas que intentan condicionar su labor.
La controversia en torno a Makintach se da en un contexto de alta sensibilidad social, ya que el juicio por la muerte de Diego Maradona generó gran repercusión pública y mediática.
La anulación del debate oral, motivada por las sospechas de irregularidades, provocó un fuerte impacto en los familiares del exfutbolista y en la opinión pública, lo que incrementó la presión sobre la magistrada y sobre todo el proceso judicial.
La magistrada negó haber incurrido en mal desempeño. Crédito: Xinhua.
Expectativa por la resolución
El futuro de Makintach depende ahora de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento y de la decisión que tome el gobernador Axel Kicillof respecto a la renuncia que ella misma presentó en medio del escándalo. Mientras tanto, su defensa insiste en que no hay fundamentos fácticos ni jurídicos para sostener su destitución y advierte que el proceso constituye un riesgo para la autonomía de los jueces.
