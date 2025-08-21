Defendió su rol

Makintach: “No hubo filmación prohibida” en el juicio por la muerte de Maradona

La jueza presentó un descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense. Negó haber cometido irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Maradona, aseguró que las filmaciones fueron consensuadas y rechazó cualquier vínculo con un documental.