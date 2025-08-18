#HOY:

Caso Maradona: pidieron que la prensa ingrese a la audiencia de recusación de jueces

Los abogados de Leopoldo Luque buscan garantizar transparencia en la sesión judicial, permitiendo que medios informativos observen el desarrollo del proceso.

El médico enfrenta la audiencia de recusación de jueces con sus abogados presentes. Crédito: REUTERS.
 18:05
Por: 

Los abogados defensores de Leopoldo Luque, médico acusado en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitaron que los medios de comunicación puedan asistir a la audiencia que se llevará a cabo en las próximas horas. El encuentro tiene como objetivo resolver la recusación de los jueces Roberto Gaig y Pablo Rolón.

Solicitud formal de los defensores

En un escrito presentado, los letrados Francisco Oneto y Julio Rivas enviaron un recurso de reposición para que la audiencia de este martes por la mañana sea pública. Durante esta sesión, los jueces Gonzalo Aquino, Marcela López Ramos y Alberto Ortolani deberán decidir si Gaig y Rolón continúan en el proceso.

Leopoldo Luque, the personal doctor of late Argentine soccer legend Diego Maradona arrives at the San Isidro court for the continuation of the trial of Maradona's death, as the Argentine court is expected to rule over an investigation on Judge Julieta Makintach participating in the trial, for allegedly taking part in a secretly filmed documentary of the trial, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 27, 2025. REUTERS/Francisco LoureiroAbogados presentan recursos ante el tribunal para garantizar acceso de medios. Crédito: REUTERS.

“El público y la prensa funcionan como garantes de la transparencia, observando cómo actúan jueces, fiscales y partes, lo cual fortalece la confianza en la justicia”, sostiene el documento. Los defensores afirman que no existe un motivo legítimo para impedir la presencia de los medios en esta etapa previa al juicio.

Críticas a la exclusión de la prensa

Oneto y Rivas cuestionan que se haya argumentado que “solo el debate es público” para negar el ingreso de la prensa, calificando esta postura como un “sofisma que traiciona la letra y el espíritu de la Constitución”. Según los abogados, se trata de un intento de restringir la transparencia bajo “el disfraz de una formalidad que no figura en la ley”.

Leopoldo Luque, the personal doctor of late Argentine soccer legend Diego Maradona, leaves the San Isidro court after a hearing to determine the future of soccer legend Diego Maradona's trial, after one of the three presiding judges stood down from the case amid accusations of ethical breaches, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 29, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianLa defensa busca transparencia y control público en el proceso judicial. Crédito: REUTERS.

Los defensores sostienen que los jueces buscan evitar el control público, no quieren que se expongan sus posibles contradicciones ni que se evidencie la distancia entre la toga que portan y la justicia que deberían impartir.

En este sentido, señalan además que, en el caso Maradona, los magistrados han mostrado una “voluntad férrea de mantener todo bajo secreto” y se resisten a ser observados, porque “la mirada de la prensa es la mirada del pueblo”.

Pedido de autorización para los medios

Frente a esta situación, los abogados solicitaron que se rechace la medida de exclusión prevista para la jornada de este martes y que se permita el ingreso de los medios de comunicación a la sala.

Previamente, Rivas y Oneto habían requerido la separación de Gaig y Rolón del caso, argumentando que ambos participaron del sorteo del tribunal que estará a cargo de la reanudación del juicio. La decisión sobre la recusación y la presencia de prensa será clave para garantizar la transparencia en una de las causas más mediáticas del país.

