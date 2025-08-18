Caso Maradona: pidieron que la prensa ingrese a la audiencia de recusación de jueces

Los abogados defensores de Leopoldo Luque, médico acusado en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitaron que los medios de comunicación puedan asistir a la audiencia que se llevará a cabo en las próximas horas. El encuentro tiene como objetivo resolver la recusación de los jueces Roberto Gaig y Pablo Rolón.
En un escrito presentado, los letrados Francisco Oneto y Julio Rivas enviaron un recurso de reposición para que la audiencia de este martes por la mañana sea pública. Durante esta sesión, los jueces Gonzalo Aquino, Marcela López Ramos yAlberto Ortolani deberán decidir si Gaig y Rolón continúan en el proceso.
Abogados presentan recursos ante el tribunal para garantizar acceso de medios. Crédito: REUTERS.
“El público y la prensa funcionan como garantes de la transparencia, observando cómo actúan jueces, fiscales y partes, lo cual fortalece la confianza en la justicia”, sostiene el documento. Los defensores afirman que no existe un motivo legítimo para impedir la presencia de los medios en esta etapa previa al juicio.
Críticas a la exclusión de la prensa
Oneto y Rivas cuestionan que se haya argumentado que “solo el debate es público” para negar el ingreso de la prensa, calificando esta postura como un “sofisma que traiciona la letra y el espíritu de la Constitución”. Según los abogados, se trata de un intento de restringir la transparencia bajo “el disfraz de una formalidad que no figura en la ley”.
La defensa busca transparencia y control público en el proceso judicial. Crédito: REUTERS.
Los defensores sostienen que los jueces buscan evitar el control público, no quieren que se expongan sus posibles contradicciones ni que se evidencie la distancia entre la toga que portan y la justicia que deberían impartir.
En este sentido, señalan además que, en el caso Maradona, los magistrados han mostrado una “voluntad férrea de mantener todo bajo secreto” y se resisten a ser observados, porque “la mirada de la prensa es la mirada del pueblo”.
Pedido de autorización para los medios
Frente a esta situación, los abogados solicitaron que se rechace la medida de exclusión prevista para la jornada de este martes y que se permita el ingreso de los medios de comunicación a la sala.
Previamente, Rivas y Oneto habían requerido la separación de Gaig y Rolón del caso, argumentando que ambos participaron del sorteo del tribunal que estará a cargo de la reanudación del juicio. La decisión sobre la recusación y la presencia de prensa será clave para garantizar la transparencia en una de las causas más mediáticas del país.
