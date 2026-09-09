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Indemnizarán a dos familias por intercambio de dos recién nacidas en 1977

Una de las madres tenía sospechas; se hizo un examen de ADN con su hija y el resultado fue negativo.

Actualmente, las hijas intercambiadas tienen 46 años.Actualmente, las hijas intercambiadas tienen 46 años.
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El Estado cordobés deberá pagar indemnizaciones millonarias a dos familias, tras haberse comprobado en los últimos días que sus hijas recién nacidas habían sido intercambiadas en un hospital de la provincia, hace 46 años.

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El hecho se dio a conocer luego de que una de las madres se sometiera a un examen de ADN junto a su hija, que resultó no ser su descendiente biológica, lo que, además del daño emocional, también dio origen a una demanda judicial.

El fallo de la Justicia

Por su parte, el juez en lo Civil y Comercial de 35ª Nominación de la ciudad, Mariano Díaz Villasuso, estableció una indemnización que oscila entre los 25 y 30 millones de pesos para cada familia, más intereses: "La principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias", señaló el magistrado.

El error durante las entregas

Las dos niñas nacieron el mismo día y en el mismo centro de salud; sin embargo, por un error o una presunta negligencia del personal, fueron intercambiadas y entregadas a familias que no eran las correspondientes.

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