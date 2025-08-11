Alerta naranja por lluvias fuertes en tres provincias de Argentina

La nueva semana arranca con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Neuquén, Río Negro y Chubut.
La nueva semana arranca con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.
De esta forma, rige este lunes un alerta amarillo para zonas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".
En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que “el área será afectada por lluvias, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
En ambos casos, no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas mas altas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.