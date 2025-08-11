#HOY:

Alerta naranja por lluvias fuertes en tres provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Neuquén, Río Negro y Chubut.

El nivel naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”. Crédito: Manuel Fabatía
 12:10

La nueva semana arranca con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

De esta forma, rige este lunes un alerta amarillo para zonas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunas zonas, el aviso subía a alerta naranja.

Alerta por lluvias fuertes

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

En tanto, para las zonas con alerta naranja, el aviso indica que “el área será afectada por lluvias, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El nivel naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”. Crédito: Manuel FabatíaEl nivel naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”. Crédito: Manuel Fabatía

En ambos casos, no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada en las zonas mas altas.

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

