La Asociación Vecinal Nordelta (AVN) y residentes de la zona presentaron una denuncia penal por maltrato animal y amenazas contra un vecino del barrio Los Alisos, en el complejo residencial de Nordelta (Tigre, provincia de Buenos Aires), tras difundirse un video en el que se lo observa apuntando y disparando con un arma hacia una manada de carpinchos. El violento hecho, que ocurrió el pasado 17 de septiembre, derivó en un allanamiento policial donde las fuerzas de seguridad secuestraron un arma de aire comprimido.
Un vecino de Nordelta le disparó a carpinchos, lo filmaron y fue denunciado por maltrato animal
El acusado disparó contra los animales en el jardín de su casa y amenazó a los testigos. La Policía allanó la vivienda y secuestró un arma de aire comprimido.
Disparos a plena luz del día en Los Alisos
El episodio salió a la luz tras la viralización de un video grabado por otros residentes del barrio. En las imágenes se observa al hombre salir al jardín de su propiedad portando un arma larga, apuntar directamente hacia los roedores que circulaban cerca del borde del agua y efectuar un disparo a muy corta distancia.
El accionar generó la reacción inmediata de los testigos, quienes confrontaron al agresor de forma verbal. Ante las recriminaciones por su conducta, el hombre lejos de retractarse respondió con intimidaciones y agresiones verbales, lo que derivó en que la presentación judicial incluyera también la figura de amenazas.
Allanamiento policial y secuestro del arma
Cuatro días después de ocurrido el ataque, la denuncia penal fue radicada formalmente ante la Fiscalía de Benavídez. Con las pruebas videográficas recabadas y los testimonios brindados por la administración del barrio privado y los vecinos, la Justicia ordenó un registro en la vivienda del acusado.
Durante el operativo de allanamiento llevado a cabo en el domicilio del barrio Los Alisos, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires procedieron al secuestro de un arma de aire comprimido, con la cual se habrían ejecutado las detonaciones registradas en la filmación. La causa quedó caratulada bajo la Ley 14.346 de Protección Animal, que establece penas para quienes cometan actos de crueldad o maltrato contra especies silvestres y domésticas.
La convivencia con los carpinchos en el ojo de la tormenta
El hecho reavivó una problemática recurrente en la zona norte del Conurbano bonaerense. Los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) constituyen una especie de fauna silvestre autóctona de la cuenca del río Luján y los humedales del Delta del Paraná, habiendo recuperado presencia en áreas urbanizadas sobre sus hábitats naturales.
Desde distintas organizaciones ambientalistas y de protección animal repudiaron lo sucedido e insistieron en que estos ejemplares cuentan con protección legal estricta. Asimismo, resaltaron que el uso de cualquier tipo de armamento en áreas residenciales no solo configura un delito de crueldad hacia los animales, sino que además representa un riesgo para la seguridad física de los propios vecinos.
La agresión contra la fauna autóctona en Nordelta expone una vez más la tensión entre la expansión urbana y la conservación de la biodiversidad local. El avance de la causa judicial sienta un precedente clave para dejar en claro que la portación de armas y el maltrato hacia los animales no son tolerables, y que la única vía posible para resolver los conflictos de convivencia en los ecosistemas periurbanos es el respeto por las leyes de protección ambiental y la preservación de la fauna silvestre.