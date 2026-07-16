La intensa ola polar que afectó a gran parte de la Argentina durante los últimos días comenzó a ceder esta semana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias localidades registraron temperaturas muy bajas durante las primeras horas del jueves y tres de ellas amanecieron por debajo de los 0°C.
Qué ciudades registraron las temperaturas más bajas del país este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional difundió el ranking matutino con los registros más extremos y confirmó que tres localidades amanecieron bajo cero.
Río Grande encabezó el ranking
De acuerdo con el relevamiento del SMN correspondiente a las 6:00, Río Grande, en Tierra del Fuego, fue la ciudad más fría del país, con una temperatura de -4,3°C, una sensación térmica de -8,2°C y una humedad del 85%.
El segundo lugar fue para El Calafate, en Santa Cruz, donde se registró -1°C y una humedad del 99%.
En tanto, Ushuaia completó el podio con -0,6°C, una sensación térmica de -7°C y una humedad del 82%.
Las 10 ciudades más frías
Según el informe oficial, las localidades con las temperaturas más bajas fueron:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -4,3°C
- El Calafate (Santa Cruz): -1°C
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -0,6°C
- Río Gallegos (Santa Cruz): 1,2°C
- Esquel (Chubut): 1,9°C
- Chapelco (Neuquén): 3,4°C
- San Juan (capital): 3,7°C
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 3,7°C
- Trelew (Chubut): 4,2°C
- Malargüe (Mendoza): 4,4°C
Qué informó el SMN
Aunque la ola polar llegó a su fin, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas continúan presentes en distintas regiones del país, especialmente en la Patagonia, donde varias ciudades siguen registrando valores cercanos o inferiores al punto de congelación durante las primeras horas de la mañana.