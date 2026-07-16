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Qué ciudades registraron las temperaturas más bajas del país este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el ranking matutino con los registros más extremos y confirmó que tres localidades amanecieron bajo cero.

El frío intenso cedió esta semana y puso fin a la ola polar que afectó al país durante los últimos días. El frío intenso cedió esta semana y puso fin a la ola polar que afectó al país durante los últimos días.
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La intensa ola polar que afectó a gran parte de la Argentina durante los últimos días comenzó a ceder esta semana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias localidades registraron temperaturas muy bajas durante las primeras horas del jueves y tres de ellas amanecieron por debajo de los 0°C.

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Río Grande encabezó el ranking

De acuerdo con el relevamiento del SMN correspondiente a las 6:00, Río Grande, en Tierra del Fuego, fue la ciudad más fría del país, con una temperatura de -4,3°C, una sensación térmica de -8,2°C y una humedad del 85%.

El segundo lugar fue para El Calafate, en Santa Cruz, donde se registró -1°C y una humedad del 99%.

En tanto, Ushuaia completó el podio con -0,6°C, una sensación térmica de -7°C y una humedad del 82%.

Las 10 ciudades más frías de Argentina este jueves, según el SMN.Las 10 ciudades más frías de Argentina este jueves, según el SMN.

Las 10 ciudades más frías

Según el informe oficial, las localidades con las temperaturas más bajas fueron:

  • Río Grande (Tierra del Fuego): -4,3°C
  • El Calafate (Santa Cruz): -1°C
  • Ushuaia (Tierra del Fuego): -0,6°C
  • Río Gallegos (Santa Cruz): 1,2°C
  • Esquel (Chubut): 1,9°C
  • Chapelco (Neuquén): 3,4°C
  • San Juan (capital): 3,7°C
  • San Carlos de Bariloche (Río Negro): 3,7°C
  • Trelew (Chubut): 4,2°C
  • Malargüe (Mendoza): 4,4°C

Qué informó el SMN

Aunque la ola polar llegó a su fin, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas continúan presentes en distintas regiones del país, especialmente en la Patagonia, donde varias ciudades siguen registrando valores cercanos o inferiores al punto de congelación durante las primeras horas de la mañana.

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