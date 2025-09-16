PAMI pagará un bono de $ 44.108 para alimentos a jubilados: requisitos para cobrarlo

PAMI confirmó que los jubilados y pensionados afiliados que tienen diagnóstico de celiaquía serán los beneficiarios de este bono especial destinado a aliviar el impacto de los precios elevados de los alimentos sin gluten.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) otorgará antes de que finalice septiembre un refuerzo económico especial de $45.000 para afiliados jubilados que padecen enfermedad celíaca. El subsidio se actualiza semestralmente y exige presentar diagnóstico médico para acceder.
PAMI confirmó que los jubilados y pensionados afiliados que tienen diagnóstico de celiaquía serán los beneficiarios de este bono especial destinado a aliviar el impacto de los precios elevados de los alimentos sin gluten.
El monto del subsidio ascendió a $44.108,08 desde mayo de 2025.
Aunque en algunas publicaciones aparece redondeado a $45.000 para reflejar el valor aproximado vigente o proyectado, el monto oficial actualizado corresponde al señalado anteriormente.
Este importe se actualiza dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre, siguiendo lo que indica la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC.
Para acceder al bono los afiliados deberán cumplir una serie de requisitos y presentar documentación que acredite la condición de salud específica.
Entre los documentos necesarios figuran:
DNI vigente.
Credencial de afiliación a PAMI.
Último recibo de haberes.
Historia clínica con síntomas compatibles.
Resultados de análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).
Biopsia mediante videoendoscopia digestiva alta, con su correspondiente informe histopatológico.
Certificado diagnóstico emitido por especialista.
El trámite puede hacerse de forma presencial o online. En la página del PAMI está disponible el formulario para iniciar el trámite, o también se puede reservar turno para atención directa en una agencia.
