PAMI pagará un bono de $ 44.108 para alimentos a jubilados: requisitos para cobrarlo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) otorgará antes de que finalice septiembre un refuerzo económico especial de $45.000 para afiliados jubilados que padecen enfermedad celíaca. El subsidio se actualiza semestralmente y exige presentar diagnóstico médico para acceder.

PAMI confirmó que los jubilados y pensionados afiliados que tienen diagnóstico de celiaquía serán los beneficiarios de este bono especial destinado a aliviar el impacto de los precios elevados de los alimentos sin gluten.

El monto del subsidio ascendió a $44.108,08 desde mayo de 2025.

Aunque en algunas publicaciones aparece redondeado a $45.000 para reflejar el valor aproximado vigente o proyectado, el monto oficial actualizado corresponde al señalado anteriormente.

Este importe se actualiza dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre, siguiendo lo que indica la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC.

Qué trámites hacer para cobrar el subsidio

Para acceder al bono los afiliados deberán cumplir una serie de requisitos y presentar documentación que acredite la condición de salud específica.

Entre los documentos necesarios figuran:

DNI vigente.

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de haberes.

Historia clínica con síntomas compatibles.

Resultados de análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

Biopsia mediante videoendoscopia digestiva alta, con su correspondiente informe histopatológico.

Certificado diagnóstico emitido por especialista.

El trámite puede hacerse de forma presencial o online. En la página del PAMI está disponible el formulario para iniciar el trámite, o también se puede reservar turno para atención directa en una agencia.

