En septiembre

PAMI pagará un bono de $ 44.108 para alimentos a jubilados: requisitos para cobrarlo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) otorgará antes de que finalice septiembre un refuerzo económico especial de $45.000 para afiliados jubilados que padecen enfermedad celíaca. El subsidio se actualiza semestralmente y exige presentar diagnóstico médico para acceder.