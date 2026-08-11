El frío intenso se hizo sentir durante la mañana de este martes 11 de agosto en distintos puntos del país. Al menos 15 ciudades registraron temperaturas bajo cero entre las 8 y las 9, en una jornada marcada por las bajas marcas térmicas y las alertas por frío extremo emitidas para diferentes sectores del territorio.
Dónde se registraron las temperaturas más bajas del país este martes
El Servicio Meteorológico Nacional registró marcas térmicas extremas durante la mañana, con Perito Moreno a la cabeza y valores negativos en distintos puntos del territorio.
De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura más baja se alcanzó en Perito Moreno, Santa Cruz, donde el termómetro marcó -13,9°C, con una humedad del 96%.
En segundo lugar quedó El Calafate, también en Santa Cruz, con -6,8°C y 94% de humedad, mientras que Trelew, Chubut, completó los primeros puestos con -6°C y 85% de humedad.
El ranking
Las marcas registradas entre las 8 y las 9 mostraron un fuerte predominio de localidades de la Patagonia y algunas zonas de Cuyo y Buenos Aires.
- Perito Moreno, Santa Cruz: -13,9°C y 96% de humedad.
- El Calafate, Santa Cruz: -6,8°C y 94% de humedad.
- Trelew, Chubut: -6°C y 85% de humedad.
- Puerto Madryn, Chubut: -3,6°C y 86% de humedad.
- Esquel, Chubut: -3°C y 96% de humedad.
- San Rafael, Mendoza: -2,8°C y 83% de humedad.
- Coronel Suárez, Buenos Aires: -1,8°C y 94% de humedad.
- Malargüe, Mendoza: -1,6°C y 88% de humedad.
- Viedma, Río Negro: -1,5°C y 94% de humedad.
- Maquinchao, Río Negro: -1,4°C y 95% de humedad.
Estos valores reflejaron la intensidad del descenso térmico registrado durante las primeras horas de la jornada, especialmente en el sur del país.
Cómo estuvo el clima en Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, el frío también marcó las condiciones meteorológicas de este martes. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempló una jornada con bajas temperaturas y condiciones propias del invierno, dentro del escenario de aire frío que avanzó sobre distintas regiones del país.
En la ciudad de Santa Fe y otros puntos de la provincia, la evolución de las temperaturas se ubicó entre los principales datos a seguir durante la jornada, junto con las condiciones del cielo y el comportamiento del viento.
El escenario provincial se dio mientras distintas zonas del país permanecían bajo alerta amarilla por frío extremo. Este nivel indica que las condiciones meteorológicas pueden resultar peligrosas para determinados grupos de la población, especialmente niños, personas mayores y quienes presentan enfermedades crónicas.
Qué explicó el SMN sobre el frío extremo
El Servicio Meteorológico Nacional determina los niveles de alerta por temperaturas extremas a partir de los valores previstos y de su comparación con los registros históricos de cada zona.
Para establecer si un episodio alcanza la categoría de frío extremo, el organismo analiza cuánto se alejan las temperaturas de los valores habituales y la posible incidencia de esas condiciones sobre la salud.
La jornada de este martes volvió a mostrar el alcance del descenso térmico, con registros negativos en numerosas localidades y valores particularmente bajos en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Río Negro y el sur de Buenos Aires.