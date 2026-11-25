El Gobierno decidió que los superyates de hasta doce pasajeros no paguen la tarifa por permanecer fondeados en la bahía de Ushuaia, en una terminal cuya administración intervino en enero y cuya recaudación mantiene enfrentadas a Nación y Tierra del Fuego.
Nación libera tarifas a yates de lujo en el puerto de Ushuaia mientras sigue la intervención
La medida exime del pago por permanecer en rada a naves de hasta 12 pasajeros, pero exige un día de amarre pago. La decisión llega en plena disputa con Tierra del Fuego por la administración portuaria.
La decisión se publicó este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 70/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), firmada por Iñaki Miguel Arreseygor. La bonificación alcanza el 100% de la tarifa de permanencia en la Rada Bahía Ushuaia y comienza a regir el jueves 26 de noviembre, para la temporada 2026/2027.
Gratis en la bahía, pero no en el muelle
La exención no comprende todos los gastos portuarios. Para acceder al beneficio, las embarcaciones deberán permanecer al menos un día en el Muelle Comercial una vez finalizada su estadía en rada. Esa jornada se cobrará íntegramente, al igual que combustible, provisiones, residuos, mantenimiento, reparaciones y cambios de tripulación.
La agencia sostiene que el programa permitirá “recuperar y fortalecer un mercado históricamente vinculado” con Ushuaia, cuyas embarcaciones migraron hacia otras terminales regionales por los costos de las estadías prolongadas.
Según el organismo, el descuento busca generar nuevos consumos y “no representa una disminución de los ingresos” del puerto. La resolución, sin embargo, no cuantifica la recaudación que dejará de percibirse por la tarifa bonificada ni las escalas que espera recuperar.
Detrás de los superyates
Ushuaia es una de las bases logísticas del tráfico hacia la Antártida. Allí, los yates de lujo pueden aprovisionarse, realizar reparaciones y renovar sus tripulaciones antes de continuar viaje.
En el anuncio oficial, Hernán Baserga, directivo de la agencia marítima Ushuaia Shipping, sostuvo que la importancia de estas embarcaciones no está solo en sus pasajeros, sino también en los “casi 60 tripulantes que trabajan a bordo y que consumen en Ushuaia”.
La autoridad portuaria espera que los amarres pagos y los servicios asociados compensen el costo de la promoción.
Puerto intervenido y una disputa abierta
La decisión llega una semana después de que la ANPyN prorrogara la intervención administrativa del puerto fueguino, dispuesta inicialmente por doce meses en enero. La Resolución 69/2026 vinculó ahora su continuidad al cumplimiento de un plan de obras, sin fijar una nueva fecha de finalización.
Nación justifica la intervención por problemas de infraestructura y seguridad; el gobierno de Gustavo Melella la rechaza y sostiene que se vulneró la autonomía provincial. La controversia se judicializó y Tierra del Fuego reclama recuperar la administración y los ingresos de la terminal.
Según reconstruyó La Nación, la Dirección Provincial de Puertos afirma que desde enero los usuarios pagan los servicios a la autoridad nacional. En ese escenario, la misma administración que retiene el cobro del tarifario decidió aplicar una bonificación total sobre uno de sus conceptos.