Murió Jorge Chemes, expresidente de CRA: el campo despide a un referente entrerriano

El expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y exdiputado nacional por la UCR de Entre Ríos, falleció este domingo 22 de febrero a los 64 años; CRA confirmó la noticia y distintas entidades del agro y referentes políticos expresaron su pesar.
La confirmación llegó desde la propia CRA, que lo recordó como “tambero entrerriano” y subrayó una trayectoria gremial que, señalaron, estuvo “al servicio del campo argentino”.
Chemes tuvo un recorrido de base en instituciones del interior: fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá y ocupó roles en espacios de productores lácteos y de intercambio técnico-productivo en Entre Ríos.
También integró la estructura CREA como vocal regional del Litoral Sur y fue fundador y presidente del CREA Nogoyá, uno de los ámbitos donde consolidó su perfil de dirigente ligado a la lechería y a la representación sectorial.
En el plano gremial entrerriano, presidió durante dos mandatos la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), desde donde ganó visibilidad en un período de alta conflictividad entre el campo y el Gobierno nacional.
La Nación lo ubicó como un actor relevante de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125, una etapa que marcó a toda una generación de dirigentes agropecuarios y reordenó el mapa institucional del sector.
Tras ese recorrido, Chemes fue electo diputado nacional y, según se destacó, impulsó proyectos vinculados a la defensa del sector e integró comisiones relacionadas con la actividad agropecuaria.
Ya en CRA, llegó a la presidencia por unanimidad luego de desempeñarse dos mandatos consecutivos como vicepresidente primero.
Además, coordinó la Mesa de Lechería, un espacio que integraba a representantes de distintos eslabones de la cadena, en un intento de articular posiciones y demandas del sector.
Las expresiones de duelo se multiplicaron en las entidades: la Sociedad Rural de Rosario emitió un comunicado para solidarizarse con la familia y ponderar su perfil de diálogo y fortalecimiento institucional, con foco en “la producción” y el “federalismo”.
En la misma línea, la Sociedad Rural Argentina (SRA) difundió un mensaje de pésame y remarcó su compromiso con la defensa del productor, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo federal.
También hubo mensajes desde la política entrerriana: el gobernador Rogelio Frigerio lo despidió públicamente y envió condolencias a su entorno, mientras el mundo rural acompañó con comunicados y recordatorios a uno de sus dirigentes más reconocidos.