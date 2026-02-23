Tenía 64 años

Murió Jorge Chemes, expresidente de CRA: el campo despide a un referente entrerriano

El expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y exdiputado nacional por la UCR de Entre Ríos, falleció este domingo 22 de febrero a los 64 años; CRA confirmó la noticia y distintas entidades del agro y referentes políticos expresaron su pesar.