Paritarias

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre de 2025: escala salarial oficial

La escala vigente para el personal del servicio doméstico en noviembre se actualizará sólo tras el cierre de la negoci­ación paritaria; mientras tanto, los empleadores y trabajadoras deben tomar como guía los montos publicados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).