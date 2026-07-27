El frío intenso se hizo sentir en distintos puntos del país durante este lunes 27 de julio, con varias localidades registrando temperaturas bajo cero y condiciones que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas para algunas regiones.
Una ciudad argentina registró casi -9°C y encabezó el ranking de frío
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, al menos seis ciudades tuvieron marcas inferiores a los 0°C entre las 8:00 y las 9:00, en una jornada marcada por el avance de aire frío sobre gran parte del territorio argentino.
De acuerdo con los datos oficiales, al menos seis ciudades tuvieron marcas inferiores a los 0°C entre las 8:00 y las 9:00, en una jornada marcada por el avance de aire frío sobre gran parte del territorio argentino.
Río Grande encabezó el ranking
La ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, registró la temperatura más baja del país con -8,8°C, mientras que la sensación térmica llegó a -14,2°C y la humedad alcanzó el 88%.
En segundo lugar quedó Perito Moreno, en Santa Cruz, con -4,6°C y una humedad del 95%. Con el mismo registro térmico, El Calafate completó el podio de las localidades más frías de la mañana.
El listado de las ciudades con menor temperatura
El ranking de las diez ciudades más frías de Argentina entre las 8:00 y las 9:00 quedó conformado de la siguiente manera:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -8,8°C y humedad del 88%.
- Perito Moreno (Santa Cruz): -4,6°C y humedad del 95%.
- El Calafate (Santa Cruz): -4,6°C y humedad del 95%.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -2,8°C y humedad del 93%.
- Maquinchao (Río Negro): -2°C y humedad del 96%.
- Esquel (Chubut): -0,7°C y humedad del 94%.
- Río Gallegos (Santa Cruz): -0,4°C y humedad del 98%.
- Comodoro Rivadavia (Chubut): 2,6°C y humedad del 93%.
- Chapelco (Neuquén): 2,6°C y humedad del 93%.
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, las condiciones serán diferentes a las registradas en el extremo sur del país. El frío también se hará sentir, aunque con temperaturas más moderadas en comparación con las zonas patagónicas donde se registraron valores bajo cero.
Durante la jornada podrían mantenerse las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día, mientras que el ingreso de aire frío continuará marcando el escenario meteorológico en la región.