Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires, Córdoba y otras seis provincias en Argentina

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.
