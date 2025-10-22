#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Este miércoles

Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires, Córdoba y otras seis provincias en Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.

Imagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía
 10:34

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
La Pampa
San Luis
Mendoza
Neuquén
Río Negro
Salta

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro