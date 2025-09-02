#HOY:

Alerta amarillo por vientos fuertes en dos provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Catamarca y La Rioja.

La región noroeste del país bajo alerta. Crédito: Gentileza Tiempo Popular
 9:42

El mal clima se mantiene este martes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “en el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos”.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
