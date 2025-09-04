#HOY:

Alerta amarillo por frío extremo en Buenos Aires, Córdoba y dos provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a La Pampa y San Luis. Rige además otro similar por por tormentas y granizo.

Los alertas afectan a cuatro provincias. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 13:07

Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este jueves sus alertas por bajas temperaturas extremas.

Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el miércoles y se extiende en zonas de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El gráfico de alertas por vientos fuertes del SMN.El gráfico de alertas por vientos fuertes del SMN.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
  • De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

También rige un alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo que rige este jueves para zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo".

El gráfico de alertas por tormentas fuertes del SMN.El gráfico de alertas por tormentas fuertes del SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
