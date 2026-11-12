El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas para distintos sectores de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, Salta y Jujuy. Además, algunas localidades de Buenos Aires, Río Negro y Chubut están bajo advertencia por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Seis provincias bajo alerta amarilla: dónde se esperan tormentas, lluvias intensas y granizo
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fenómenos que podrían incluir abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica y ráfagas que, en algunas regiones, superarían los 90 km/h.
Los fenómenos previstos podrían provocar lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y fuertes ráfagas. Por este motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los organismos oficiales.
Alerta por tormentas
De acuerdo con el SMN, algunos sectores de Buenos Aires y La Pampa podrían registrar tormentas aisladas, algunas de ellas con intensidad fuerte y, de manera puntual, severa.
Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.
En estas zonas se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar esos valores de manera localizada.
Lluvias intensas y posible caída de granizo
En sectores de Río Negro y Chubut también se esperan tormentas aisladas de distinta intensidad.
Según el organismo meteorológico, las condiciones podrían incluir lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.
Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre los 10 y 30 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados en algunos puntos.
Alerta amarilla
El pronóstico también contempla lluvias y tormentas aisladas para distintas zonas de Salta y Jujuy. Algunas podrían alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas por precipitaciones abundantes en lapsos reducidos.
Además, no se descartan episodios de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.
Para estas provincias se esperan valores de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían registrarse cifras superiores de manera puntual.
Alerta por fuertes vientos
Además de las advertencias por tormentas, el SMN emitió una alerta por vientos fuertes para sectores de Buenos Aires, Río Negro y Chubut.
En el sudoeste bonaerense se esperan vientos provenientes del sector este, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
En tanto, en el este de Río Negro y Chubut se prevén vientos del este con velocidades de entre 40 y 80 km/h. En estas regiones, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.