En menos de cinco minutos, conocé cómo estará el tiempo, qué caminos conviene evitar, dónde habrá interrupciones del servicio eléctrico y cuáles son las recomendaciones para circular por la ciudad y la región. Una guía práctica con los principales servicios de este jueves 12 de noviembre.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 12 de noviembre
El calor, los desvíos en el Puente Carretero, las complicaciones en rutas por la crecida del Paraná y los cortes programados de luz son algunos de los temas que pueden modificar la jornada en Santa Fe. La información necesaria para organizar el día.
Clima en Santa Fe: calor y una máxima de 33 grados
La jornada comenzó con condiciones templadas, pero el calor irá ganando intensidad durante las próximas horas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves tendrá cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 33°C.
A las 6, la ciudad registraba 21°C, con una humedad del 94%, viento del este a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. No se informó una sensación térmica en los datos disponibles.
Durante la mañana se espera una temperatura de 23°C, con viento del noreste entre 7 y 12 km/h. Por la tarde, el termómetro llegará a los 33°C y el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Para la noche se anticipan 26°C.
En cuanto a las lluvias, no se esperan precipitaciones durante la mañana ni la noche. Para la tarde, la probabilidad se ubica entre el 0 y el 10%.
¿Conviene salir con abrigo?
No. Con una mínima prevista de 23°C y una máxima de 33°C, será una jornada cálida. Lo recomendable es llevar ropa liviana, agua y protección solar si vas a permanecer al aire libre durante las horas de mayor temperatura.
El calor continuará el viernes, cuando se esperan 34°C. Para el sábado y el domingo, las máximas descenderán a 29°C.
Tránsito en Santa Fe hoy: qué caminos conviene evitar
La circulación en el área metropolitana presenta modificaciones por las obras del nuevo Puente Carretero y por distintos trabajos viales en rutas de la provincia. Antes de salir, es importante tener en cuenta los siguientes puntos.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé:
El Puente Carretero mantiene desvíos por la construcción del nuevo enlace y sus accesos. En Santo Tomé, quienes circulaban por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben utilizar Macia, Colón y Mitre.
Del lado santafesino, está habilitado un desvío para quienes ingresan a la ciudad por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
La recomendación es salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. Como alternativa, se puede considerar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario:
Hay dos situaciones que requieren atención:
- En el kilómetro 112, a la altura de Coronda, se informó presencia de humo por un basural encendido.
- Entre los kilómetros 31 y 34 continúan las obras correspondientes al tercer carril.
- Permanece cerrado el ingreso ubicado en el kilómetro 30, desde la Ruta Provincial 91 hacia Santa Fe.
Si circulás por el norte provincial:
La Ruta Provincial 1 requiere especial precaución por la crecida del río Paraná. En diferentes sectores hay personas que trasladan ganado debido al avance del agua. Por eso, pueden aparecer animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda disminuir la velocidad, mantener distancia, evitar sobrepasos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Otros cortes en rutas provinciales:
- RN A012, en Ricardone: corte total entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja RN 9. Los desvíos están dispuestos en los cruces con la RN 34 y la RP 25.
- RN 178, en Armstrong: permanece interrumpido el tránsito entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09. La alternativa es la Ruta Provincial 15.
Para quienes viajen hacia Rosario, Armstrong o el sur provincial, es importante consultar las condiciones de circulación antes de emprender el recorrido.
En cuanto a la RN 11, RN 168 y Circunvalación de Santa Fe, el material consultado no registra novedades específicas para esta actualización. Tampoco se informaron accidentes en los accesos metropolitanos. Esto no implica que no puedan producirse incidentes posteriores.
Cortes de luz en Santa Fe y Sauce Viejo: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) tiene previstos trabajos de mantenimiento y reemplazo de infraestructura para este jueves. Las interrupciones informadas en el material recibido alcanzan distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
El cronograma es el siguiente:
Santa Fe
Horario Sectores afectados
8 a 10 Pedroni, Grierson, Mantovani y Dr. Gollán
8 a 10 Av. Blas Parera, Lamadrid, R. Aldao y Hernandarias
8 a 10 Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olmos
9 a 11 RP 1, Chanaes, Caburé y Bioquímicos
9 a 13 RP 1, Corondas, Mocoretáes y Guaraníes
10 a 12 Av. Facundo Zuviría, Huergo, San Lorenzo y Gorostiaga
10 a 12 J. J. Paso, Uruguay, Dr. Zavalla y San Lorenzo
10 a 12 Menchaca, Larrechea, Neuquén y Chubut
10 a 12 Azcuénaga, Beruti, Necochea y Belgrano
12 a 14 Beruti, Callejón Aguirre, B. de Irigoyen y Aguado
12 a 14 D. Silva, Córdoba, Las Heras y M. Candioti
Sauce Viejo
- De 10 a 14: Ruta Nacional 11, calle 16 y Entre Ríos hasta el río Coronda.
Las tareas incluyen reemplazo de postes y conductores, mantenimiento general y despeje de electroductos.
Una aclaración importante antes de publicar: el artículo de El Litoral que pudo consultarse en línea presenta otro cronograma de zonas y horarios para el mismo jueves. Por esa diferencia, conviene confirmar el listado definitivo con la EPE antes de difundirlo como información cerrada.
Si estás dentro de alguno de los sectores mencionados, conviene cargar los celulares, organizar las tareas que requieren electricidad y evitar abrir innecesariamente la heladera durante la interrupción.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Repasá estas recomendaciones para evitar contratiempos durante la jornada:
- Clima: preparate para una tarde calurosa, con máxima de 33°C.
- Ropa: elegí prendas livianas y llevá protección solar.
- Hidratación: llevá agua, especialmente si vas a estar al aire libre.
- Puente Carretero: recordá los desvíos por Macia, Colón y Mitre en Santo Tomé.
- Autopista Santa Fe-Rosario: atención a las obras entre los kilómetros 31 y 34 y al acceso cerrado del kilómetro 30.
- Rutas: precaución en la RP 1 por la presencia de animales y personas sobre la calzada.
- Electricidad: revisá si tu domicilio está incluido en el cronograma de la EPE y confirmá los horarios.
- Crecida: respetá las indicaciones municipales en los sectores costeros.