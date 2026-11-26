El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por tormentas para este jueves 26 de noviembre en distintas zonas de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Cinco provincias bajo alerta amarilla: cuándo llegarán las tormentas
El organismo anticipó lluvias intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes durante la tarde y la noche de este jueves.
Según el organismo, las condiciones meteorológicas podrían desmejorar durante la tarde y la noche, con fenómenos de variada intensidad y la posibilidad de episodios localmente fuertes.
Qué fenómenos se esperan
El pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas que, en algunos sectores, podrían presentar mayor intensidad.
Estos fenómenos podrían estar acompañados por:
- Abundante caída de agua en períodos cortos.
- Ocasional caída de granizo.
- Actividad eléctrica frecuente.
- Ráfagas de viento fuertes.
Cuánta lluvia podría acumularse
De acuerdo con las estimaciones del SMN, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 20 y 40 milímetros.
Sin embargo, el organismo advirtió que estos registros podrían superarse de manera localizada, especialmente en las zonas donde se desarrollen las tormentas más intensas.
Cuándo se esperan las tormentas
Los fenómenos están previstos para la tarde y la noche de este jueves 26 de noviembre.
La alerta amarilla implica la posibilidad de condiciones meteorológicas con capacidad de generar inconvenientes. Por eso, se recomienda mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.