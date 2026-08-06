Clima

Rige alerta por tormentas en 18 provincias con riesgo de granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones intensas, abundante actividad eléctrica y fuertes vientos en gran parte del país. Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes figuran entre las zonas con mayor nivel de peligrosidad previsto para la jornada.