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Rige alerta por tormentas en 18 provincias con riesgo de granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones intensas, abundante actividad eléctrica y fuertes vientos en gran parte del país. Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes figuran entre las zonas con mayor nivel de peligrosidad previsto para la jornada.

El sistema frontal afecta a gran parte del centro y norte del país. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El sistema frontal afecta a gran parte del centro y norte del país. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas que afectan a más de la mitad del territorio argentino. El pronóstico anticipa una jornada con tormentas de variada intensidad, precipitaciones abundantes, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo, las condiciones más severas se concentrarán sobre la provincia de Buenos Aires y la región mesopotámica, donde rigen las advertencias de mayor nivel.

Mirá tambiénAlerta naranja por tormentas y fuertes vientos en la ciudad de Santa Fe

Alerta naranja

Según la última actualización del mapa oficial del SMN, la alerta naranja comprende sectores donde se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar riesgos para la población, los bienes y el ambiente.

En la provincia de Buenos Aires, la advertencia alcanza a gran parte del territorio, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el norte, la zona central y el sector costero del norte provincial.

Se esperan lluvias intensas y acumulados importantes de agua. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Se esperan lluvias intensas y acumulados importantes de agua. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

También permanecen bajo alerta naranja las provincias de Entre Ríos y Corrientes en su totalidad, además del centro-este de Santa Fe. La advertencia se extiende, además, a zonas limítrofes de Misiones, Chaco y Formosa.

Para estas regiones se prevén importantes acumulados de lluvia en períodos cortos, ráfagas de viento de fuerte intensidad y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

Provincias con alerta amarilla

El SMN también mantiene vigente una alerta amarilla para un amplio sector del centro, norte y oeste del país, donde se esperan tormentas y vientos con capacidad de generar inconvenientes puntuales.

La advertencia alcanza a Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Pampa. En el Noroeste Argentino incluye a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, mientras que en la Patagonia comprende a Neuquén y el norte de Río Negro.

En tanto, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen sin alertas meteorológicas vigentes para este sistema frontal.

Recomendaciones

Frente al pronóstico de tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar desplazamientos que no sean indispensables durante los momentos de mayor intensidad.

Además, aconsejó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer dentro de construcciones seguras y alejarse de árboles, postes y cables eléctricos.

Para quienes deban conducir, el organismo pidió extremar las precauciones, mantener una distancia prudente entre vehículos y no circular por calles anegadas.

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