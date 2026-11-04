El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en distintas zonas de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.
Rigen alertas por tormentas fuertes y granizo en Santa Fe y otras siete provincias
Este miércoles se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintas regiones del país, con fenómenos que podrían alcanzar mayor severidad en algunas localidades.
En paralelo, algunos sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones están bajo alerta naranja, debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos más intensos, con lluvias abundantes, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Alerta amarilla
Según el organismo, las áreas alcanzadas por el nivel amarillo pueden registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
En la mayoría de las provincias afectadas, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 90 milímetros. En Tucumán y Catamarca, en tanto, se esperan registros de entre 20 y 40 milímetros.
Alerta naranja
El nivel naranja comprende sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Allí se pronostican tormentas fuertes, algunas de ellas potencialmente severas.
El SMN advirtió que podrían producirse precipitaciones abundantes, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que superarían los 90 kilómetros por hora.
Para estas zonas, se prevén acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros, aunque los valores podrían ser mayores en forma puntual.
A qué hora rige la alerta en cada provincia
El aviso meteorológico tendrá distintos períodos de vigencia según la jurisdicción. En Formosa y Misiones, se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, al igual que en Corrientes y Tucumán.
En Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, la advertencia corresponde a la mañana. Catamarca también tiene alerta durante ese período.