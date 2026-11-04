#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Clima

Rigen alertas por tormentas fuertes y granizo en Santa Fe y otras siete provincias

Este miércoles se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento en distintas regiones del país, con fenómenos que podrían alcanzar mayor severidad en algunas localidades.

Santa Fe está entre las provincias alcanzadas por los avisos meteorológicos.Santa Fe está entre las provincias alcanzadas por los avisos meteorológicos.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre en distintas zonas de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

En paralelo, algunos sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones están bajo alerta naranja, debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos más intensos, con lluvias abundantes, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Mirá tambiénMiércoles inestable en la ciudad de Santa Fe

Alerta amarilla

Según el organismo, las áreas alcanzadas por el nivel amarillo pueden registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En la mayoría de las provincias afectadas, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 90 milímetros. En Tucumán y Catamarca, en tanto, se esperan registros de entre 20 y 40 milímetros.

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para distintas regiones del país.El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para distintas regiones del país.

Alerta naranja

El nivel naranja comprende sectores de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Allí se pronostican tormentas fuertes, algunas de ellas potencialmente severas.

El SMN advirtió que podrían producirse precipitaciones abundantes, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que superarían los 90 kilómetros por hora.

Los pronósticos advierten por más lluvias en el inicio de la semana. Foto: Flavio RainaLas ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas bajo alerta naranja.

Para estas zonas, se prevén acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros, aunque los valores podrían ser mayores en forma puntual.

A qué hora rige la alerta en cada provincia

El aviso meteorológico tendrá distintos períodos de vigencia según la jurisdicción. En Formosa y Misiones, se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, al igual que en Corrientes y Tucumán.

En Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, la advertencia corresponde a la mañana. Catamarca también tiene alerta durante ese período.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Corrientes
Chaco
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Catamarca

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro