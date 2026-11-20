El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de noviembre en distintas zonas de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.
Alerta meteorológica por tormentas: a qué provincias afecta y cómo rige este viernes
El organismo nacional advirtió sobre precipitaciones abundantes, posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas. En dos jurisdicciones se esperan fenómenos de mayor severidad.
Además, algunos sectores de Misiones y Corrientes se encuentran bajo alerta naranja, un nivel que advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y que podrían generar complicaciones.
Alerta amarilla
De acuerdo con el organismo meteorológico, las zonas alcanzadas por el aviso amarillo podrán registrar tormentas fuertes y, en algunos casos, localmente severas.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.
En la provincia de Buenos Aires, el aviso no alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Alerta naranja
El nivel naranja comprende sectores de Misiones y Corrientes, donde se pronostican tormentas fuertes y potencialmente severas.
Según el SMN, estos episodios podrían presentar abundantes precipitaciones, caída de granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Para estas áreas se estiman valores de lluvia acumulada de entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de que se registren cifras superiores en algunos puntos.
A qué hora rige la alerta en cada provincia
Los avisos meteorológicos tendrán diferentes períodos de vigencia según la jurisdicción. En Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, la alerta estará vigente durante la mañana.
En Corrientes y Formosa, el período de advertencia se extenderá durante la mañana y la tarde, mientras que en Buenos Aires se esperan condiciones adversas durante la tarde y la noche.
Por su parte, Misiones permanecerá bajo alerta durante toda la jornada del viernes.