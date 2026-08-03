El frío invernal se hizo sentir este lunes en distintos puntos de la Argentina, aunque solo una ciudad registró valores por debajo de los 0°C durante la medición realizada entre las 7:00 y las 8:00.
Mapa del frío en Argentina: cuáles fueron las ciudades con menor temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional difundió los registros de la mañana y reveló los puntos donde se sintieron las marcas más bajas durante la jornada invernal.
Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), La Quiaca, en Jujuy, fue la localidad más fría del país con una temperatura de -5°C y una humedad del 54%.
En el segundo lugar quedó El Calafate, Santa Cruz, con 0,6°C y una humedad del 92%, mientras que el tercer puesto fue para Esquel, Chubut, con 1,1°C y una sensación térmica de -1,8°C.
La jornada también presentó bajas temperaturas en otras ciudades de la Patagonia y el sur argentino, donde el frío volvió a marcar presencia durante las primeras horas del día.
Santa Fe quedó fuera del listado
A diferencia de otras zonas del país, la provincia de Santa Fe no apareció entre las diez ciudades con registros más bajos informados para ese período de la mañana.
En la región santafesina, el invierno mantiene temperaturas frías, aunque sin alcanzar los valores extremos registrados en localidades cordilleranas y patagónicas. Durante agosto, la provincia suele atravesar jornadas con mañanas frescas y amplitudes térmicas propias de la estación.
En años recientes, distintas localidades santafesinas sí registraron marcas muy bajas durante irrupciones de aire frío. Por ejemplo, durante una jornada de frío intenso, Rosario y otras ciudades de la provincia llegaron a ubicarse entre los registros más bajos del país.
Las diez ciudades más frías del país
El listado elaborado con los registros de temperatura entre las 7:00 y las 8:00 quedó conformado de la siguiente manera:
La Quiaca (Jujuy): -5°C y 54% de humedad.
El Calafate (Santa Cruz): 0,6°C y 92% de humedad.
Esquel (Chubut): 1,1°C y sensación térmica de -1,8°C.
Ushuaia (Tierra del Fuego): 2,2°C y 87% de humedad.
Puerto Madryn (Chubut): 2,2°C y 79% de humedad.
Trelew (Chubut): 2,6°C y 83% de humedad.
Chapelco (Neuquén): 2,6°C y 93% de humedad.
San Carlos de Bariloche (Río Negro): 3,3°C y 92% de humedad.
Río Grande (Tierra del Fuego): 3,6°C y 85% de humedad.
Río Gallegos (Santa Cruz): 3,8°C y 92% de humedad.
Un invierno con fuertes contrastes térmicos
Las temperaturas registradas durante la mañana reflejan las diferencias climáticas entre las distintas regiones del país. Mientras algunas ciudades del sur y zonas de altura amanecieron con marcas cercanas o inferiores al punto de congelación, otras áreas mantuvieron valores más moderados.
El SMN continúa monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizando los registros de temperatura en las distintas estaciones del país.