Un sismo de magnitud 4.4 se registró en la mañana de este miércoles en el norte de la provincia de Salta y fue percibido por vecinos de distintas localidades, principalmente mientras descansaban. A pesar del susto inicial, no se reportaron heridos ni daños materiales.
Salta registró un sismo de 4.4 de magnitud en horas de la mañana
El movimiento se percibió en distintas localidades del norte provincial y, aunque generó preocupación entre los vecinos, no dejó heridos ni daños materiales.
De acuerdo con el informe diario del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor ocurrió a las 07.04 y tuvo una intensidad considerada “débil”. Esto implicó que fuera percibido principalmente por personas en reposo o en interiores.
Dónde fue el epicentro
Las localidades más afectadas fueron Tartagal, la ciudad de Salta y General Mosconi, donde varios vecinos notaron el movimiento. En zonas cercanas como Aguaray, Coronel Cornejo y JC Salvatierra, en Formosa, la intensidad fue catalogada como “muy débil”, por lo que solo algunas personas lograron percibirlo levemente.
El organismo detalló que el epicentro se ubicó a 95 kilómetros al este de Profesor Salvador Mazza, a 107 kilómetros al este de Tartagal y a 130 kilómetros al noroeste de Hickmann. La profundidad del sismo fue de 10 kilómetros, un dato que explica por qué el movimiento pudo sentirse en distintas localidades.
Sin daños ni heridos
Las autoridades confirmaron que el evento no provocó víctimas ni afectaciones en las estructuras edilicias. Sin embargo, el temblor generó sorpresa entre los habitantes, especialmente por haberse producido en horas de la mañana.
Algunos vecinos señalaron que, si bien el movimiento fue leve, resultó suficiente para despertarlos y ponerlos en alerta durante algunos minutos.