#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este lunes

Alerta amarillo por tormentas fuertes en Corrientes, Entre Ríos y otras siete provincias

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, La Rioja y Salta

El alerta afecta a nueve provincias. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 11:01

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Mirá tambiénQué pasará con la lluvia y el clima este lunes en la ciudad de Santa Fe

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo".

El SMN no renovó el alerta por lluvias para ningún departamento santafesino.El SMN no renovó el alerta por lluvias para ningún departamento santafesino.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
El alerta afecta a nueve provincias. Crédito: Flavio RainaEl alerta afecta a nueve provincias. Crédito: Flavio Raina
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Entre Ríos
Corrientes
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Formosa
Misiones
La Rioja
Salta

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro