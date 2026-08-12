Distintos puntos del país amanecieron este miércoles con temperaturas muy bajas. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos diez ciudades marcaron valores inferiores a 0°C entre las 8 y las 9, con las marcas más extremas concentradas principalmente en la Patagonia y el sur del país.
Argentina amaneció con temperaturas bajo cero: las diez ciudades más frías
El Servicio Meteorológico Nacional registró marcas de hasta -8,2°C durante las primeras horas, con los valores más extremos concentrados principalmente en el sur del país.
El registro más bajo correspondió a El Calafate, Santa Cruz, con -8,2°C y 100% de humedad. Le siguieron Perito Moreno, también en Santa Cruz, con -5°C, y Viedma, Río Negro, con -3°C.
Las diez temperaturas más bajas
Entre las 8 y las 9 de este miércoles, las localidades con los registros más bajos fueron:
- El Calafate, Santa Cruz: -8,2°C y 100% de humedad.
- Perito Moreno, Santa Cruz: -5°C y 85% de humedad.
- Viedma, Río Negro: -3°C y 88% de humedad.
- Río Grande, Tierra del Fuego: -2,2°C y 98% de humedad.
- Trelew, Chubut: -2°C y 96% de humedad.
- Malargüe, Mendoza: -2°C y 83% de humedad.
- Río Gallegos, Santa Cruz: -1,9°C y 96% de humedad.
- San Rafael, Mendoza: -1°C y 80% de humedad.
- Maquinchao, Río Negro: -0,2°C y 92% de humedad.
- La Quiaca, Jujuy: -0,1°C y 95% de humedad.
¿Qué pasó con las temperaturas en Santa Fe?
En Santa Fe, el frío también se hizo sentir durante las primeras horas de la jornada, aunque la provincia no aparece entre las diez localidades con registros bajo cero consignados en este relevamiento del SMN.
El organismo cuenta con estaciones meteorológicas en distintos puntos de la provincia, entre ellos Ceres, Reconquista y Rosario, además de la estación de Sauce Viejo para el área de la capital provincial. En sus registros históricos, el SMN incluye estas localidades dentro de la red de observación meteorológica nacional.
Por eso, para informar una temperatura puntual de Santa Fe capital en esta jornada, es necesario contar con el registro horario correspondiente de la estación utilizada y no extrapolar el dato desde otras localidades de la provincia.
El frío se concentra en el sur del país
Los valores más extremos se registraron principalmente en Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Chubut, aunque también hubo localidades con temperaturas negativas en Mendoza y Jujuy.
El Calafate se ubicó ampliamente por encima del resto de las ciudades del ranking, con una marca de -8,2°C, mientras que Maquinchao y La Quiaca quedaron apenas por debajo del cero.