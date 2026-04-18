Temporal en La Pampa

Santa Rosa: cayeron 90 milímetros y pidieron a los vecinos resguardarse en sus hogares

La lluvia superó la capacidad del sistema de drenaje y algunos canales están desbordados. Se registraron árboles y cables caídos en las veredas, al tiempo que la tormenta provocó la salida de funcionamiento de distintas subestaciones eléctricas en diversos sectores.