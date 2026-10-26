Por dos años

El gobierno argentino prorrogó los permisos para el transporte internacional terrestre de pasajeros

La medida alcanza a las empresas de origen argentino que operan rutas hacia Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia y se adoptó mediante la Resolución 1851/2026 del Ministerio de Economía, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.