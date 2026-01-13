Condiciones de seguridad

Micros de larga distancia: nuevo sistema de identificación de equipajes y encomiendas

Una nueva resolución de la Secretaría de Transporte aprueba un régimen de identificación y trazabilidad de equipajes y encomiendas en los servicios interjurisdiccionales. Las empresas podrán elegir libremente los mecanismos documentales o tecnológicos, siempre que garanticen seguridad y vinculación con el pasajero.