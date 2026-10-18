Un video grabado en Ushuaia comenzó a circular con fuerza en redes sociales por mostrar una postal completamente distinta a la que atraviesan otras regiones de Argentina durante estos días.
Ushuaia mostró otra cara de la primavera y un video se volvió viral en redes
Mientras buena parte del país atraviesa jornadas frías y lluviosas, una publicación desde el extremo sur sorprendió con imágenes de un paisaje despejado y luminoso.
La publicación contrapone el frío y las lluvias asociados al actual escenario climático con las imágenes del extremo sur del país, donde el paisaje fue protagonista de una jornada que llamó la atención de los usuarios.
“En Ushuaia…”
“El resto del país: hace frío, no para de llover. Maldito El Niño, nos robó la primavera”, escribió Laura Funes en X al compartir las imágenes.
La frase termina con un simple “En Ushuaia: 😌”, acompañado por el video que rápidamente comenzó a generar repercusión.
El contraste entre ambas situaciones fue el eje de una publicación que destacó por la tranquilidad y la belleza del paisaje fueguino.
Otra postal del sur argentino
Ushuaia, ubicada en Tierra del Fuego y rodeada por montañas, bosques y el canal Beagle, suele ofrecer escenarios muy diferentes según la época del año y las condiciones meteorológicas.
En esta oportunidad, las imágenes difundidas en redes mostraron el costado más atractivo de la ciudad mientras en distintas zonas del país continúan las jornadas con bajas temperaturas y precipitaciones.
El registro volvió a poner al paisaje patagónico en el centro de la conversación digital.
El contraste con El Niño
Durante las últimas semanas, las condiciones vinculadas al fenómeno de El Niño estuvieron asociadas a períodos de lluvias y tiempo inestable en distintas regiones argentinas.
La publicación utilizó justamente ese contexto para plantear, en tono distendido, la diferencia con lo que ocurría en Ushuaia.
El video acumuló interacciones a partir de esa comparación entre el clima adverso de otras provincias y la escena registrada en Tierra del Fuego.