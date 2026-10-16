Ante la llegada del fenómeno de El Niño, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, encabezó este jueves en Gualeguay y Gualeguaychú una serie de encuentros con intendentes, fuerzas de seguridad y bomberos para coordinar los Comités de Operaciones de Emergencia.
Entre Ríos realiza tareas de acciones preventivas ante el fenómeno El Niño
El gobierno entrerriano monitorea el comportamiento de los ríos Uruguay y Paraná mientras avanza con planes de contingencia en varias localidades clave.
Durante las recorridas junto a la jefa comunal gualeya, Dora Bogdan, las autoridades evaluaron los recursos logísticos disponibles y supervisaron las obras preventivas en las defensas hídricas, que incluyen la limpieza de canales y la optimización del sistema de bombeo para mitigar posibles contingencias climáticas en el sur provincial.
Cómo se articulan los recursos ante emergencias climáticas en la provincia
Durante las reuniones de coordinación llevadas a cabo en la región, se analizaron los recursos humanos y logísticos disponibles en ambas localidades. Los encuentros permitieron definir los mecanismos de articulación entre los municipios y los organismos provinciales que intervienen ante situaciones de emergencia.
Estas acciones forman parte de las tareas preventivas orientadas a mejorar el manejo del agua y fortalecer la capacidad de respuesta local ante eventuales contingencias climáticas.
Qué obras de infraestructura hidráulica se realizan en Gualeguay
En la ciudad de Gualeguay, el director de Defensa Civil de la provincia, Lautaro Chanenko, recorrió junto a la intendenta Dora Bogdan y funcionarios municipales los trabajos que lleva adelante el municipio para mejorar las defensas hídricas y optimizar el escurrimiento del agua.
Las tareas incluyen la limpieza de canales y derivaciones de agua, además de intervenciones destinadas a incrementar la capacidad de drenaje y el funcionamiento del sistema de bombeo.
Cuál es el objetivo del plan de coordinación del Gobierno de Entre Ríos
La recorrida se enmarca en las tareas de coordinación y planificación que impulsa el Gobierno de Entre Ríos a través de Defensa Civil de la provincia junto a los gobiernos locales.
El objetivo central de estas gestiones es fortalecer la organización de los equipos de respuesta, evaluar los recursos disponibles en el territorio y mejorar la preparación general ante posibles emergencias.
También en Concordia y Colón
De acuerdo con el informe de situación de este viernes 16 de octubre, el río Uruguay registró un descenso en Concordia y Colón. En tanto, Concepción del Uruguay se mantenía en estado estacionario, mientras que en Gualeguaychú, La Paz, Hernandarias, Paraná e Ibicuy se reportaba una tendencia creciente.
En cuanto a las condiciones meteorológicas, continúa vigente una alerta de color verde, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), debido a que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
Cómo trabaja el Gobierno ante la situación hídrica
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica en las distintas localidades de la provincia. El trabajo se realiza de manera coordinada con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción para seguir la evolución de los cursos de agua, relevar posibles afectaciones y coordinar acciones preventivas.
Qué nivel registran los ríos localidad por localidad
CONCORDIA
Altura del rio: 10.86 mts BAJA.
Altura de alerta: 11.00 mts.
Evacuación: 12.50 mts.
Cantidad de evacuados: 6 familias (12 personas adultas y 10 niños, niñas y adolescentes).
COLÓN
Altura del río: 6.99 mts BAJA.
Altura de alerta: 7,10 mts.
Evacuación: 7.90 mts.
Cantidad de evacuados: 0.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Altura del rio: 5.56 mts ALERTA ESTACIONARIO.
Altura de alerta: 5.30 mts.
Evacuación: 6.30 mts.
Cantidad de evacuados: 0.
GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú: 3.10 CRECE.
Altura de alerta 3.50.
Altura de evacuación 3.80.
Cantidad de evacuados: 0.
Boca Gualeguaychú: 3.00 ALERTA ESTACIONARIO.
Altura de alerta 3.50 mts.
Altura de evacuación 3.80 mts.
LA PAZ
La Paz 4.92 CRECE.
Altura de alerta 5.80 mts.
Altura de evacuación 6.15 mts.
Cantidad de evacuados: 0.
HERNANDARIAS
Hernandarias 4.18 CRECE.
Altura de alerta 5.50 mts.
Altura de evacuación 6.00 mts.
Cantidad de evacuados: 0.
PARANÁ
Paraná 3.58 CRECE.
Altura de alerta 4.70 mts.
Altura de evacuación 5.00 mts.
Cantidad de evacuados: 0.
IBICUY
Ibicuy 1.10 CRECE.
Altura de alerta 2.00 mts.
Altura de evacuación 2.30 mts.
Cantidad de evacuados: 0.