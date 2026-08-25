Un operario murió y otro sufrió heridas de gravedad este martes durante un incidente registrado en el bloque Rincón del Mangrullo, ubicado en la provincia de Neuquén y operado por YPF.
Una descompresión en Vaca Muerta dejó un trabajador muerto y otro herido grave
El sobreviviente fue evacuado por vía aérea para recibir atención médica. YPF activó los protocolos de emergencia e informó que la situación quedó controlada.
Las primeras estimaciones señalan que una falla en una línea de gas de alta presión habría provocado una fuerte descompresión dentro de una planta separadora. La compañía no confirmó oficialmente que se haya producido una explosión.
El operativo de emergencia
Personal de la empresa, efectivos policiales y equipos médicos acudieron al lugar. Allí constataron el fallecimiento de uno de los empleados y asistieron al segundo, que fue evacuado por vía aérea hacia un centro de salud.
El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa informó que los trabajadores afectados no estaban comprendidos en su convenio colectivo. La entidad puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria.
El comunicado de YPF
YPF indicó que desplegó inmediatamente sus equipos de emergencia y activó los protocolos previstos para este tipo de contingencias. También comunicó que el episodio fue controlado.
La empresa no difundió las identidades de los trabajadores ni precisó el estado actualizado del operario hospitalizado. Tampoco informó oficialmente las causas de la falla, que deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes.
El bloque Rincón del Mangrullo
Rincón del Mangrullo es un área dedicada principalmente a la producción de gas no convencional. El bloque está situado en el centro-este de Neuquén y es desarrollado por YPF junto con Pampa Energía bajo un esquema de participación compartida.
El yacimiento integra Vaca Muerta, una formación geológica de aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados que se extiende por Neuquén y sectores de Río Negro, Mendoza y La Pampa. YPF indicó que brindará nueva información cuando estén disponibles los resultados de la investigación.