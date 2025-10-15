Complicaciones en Aeroparque: demoras, desvíos y llegada de Milei

La media mañana de este miércoles en Aeroparque se vio convulsionada por una serie de demoras, las fallas en algunos vuelos y el arribo del presidente Javier Milei a Argentina.
Se registraron particulares episodios en horas de la mañana. Un vuelo rumbo a Córdoba fue uno de los afectados con un extraño recorrido.
La principal extrañeza se dio con el vuelo AR 1526 que partía desde Buenos Aires con destino a Córdoba. El Boeing 737 LV-FSK de Aerolíneas Argentinas realizó un extraño movimiento en el aire y regresó a su sitio de despegue.
Un video capturado dentro de la plataforma FlightRadar24 muestra con precisión el recorrido del vuelo con destino a Córdoba.
Un pasajero logró grabar el momento del despegue en el cual se habría detectado una falla del motor, provocando un cambio en el vuelo y la posterior aparición de personal aeroportuario y de bomberos en la pista.
Este incidente generó cambios en otros vuelos en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery este miércoles en horas de la mañana.
