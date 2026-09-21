Monte Hermoso atraviesa este lunes una jornada marcada por el viento intenso y el avance de una sudestada que modifica las condiciones habituales sobre el frente costero. La situación se presenta con bajas temperaturas, ráfagas fuertes y un mar que es seguido de cerca ante la llegada de la pleamar.
Sudestada en Monte Hermoso: viento fuerte, baja temperatura y creciente repentina del mar
La localidad bonaerense atraviesa una jornada con condiciones adversas. Hay fuertes ráfagas, temperaturas bajas y expectativa por el comportamiento del mar durante la pleamar.
Al mediodía, la ciudad registraba apenas 9 grados y viento del sector sur-sudoeste, con ráfagas que alcanzaban los 80 kilómetros por hora. En ese contexto, la atención estaba puesta también sobre el comportamiento del nivel del mar durante las horas de pleamar.
El escenario meteorológico se desarrolla en una jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional mantenía advertencias por viento intenso para distintos sectores del sudoeste bonaerense. Monte Hermoso se encontraba entre las localidades alcanzadas por el fenómeno.
Viento intenso
Durante la mañana, el área de Bahía Blanca y localidades cercanas permanecía bajo alerta naranja por viento. El pronóstico contemplaba ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora durante el período de mayor intensidad.
Según la información difundida a partir del reporte del SMN, se esperaban vientos del sector oeste con posterior rotación al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Para las horas posteriores, el nivel de advertencia descendía a amarillo.
En Monte Hermoso, las condiciones se hicieron visibles sobre el frente marítimo, con fuertes ráfagas que acompañaron el descenso de la temperatura. Las imágenes de las cámaras ubicadas en distintos puntos de la ciudad permitían observar la evolución del escenario durante la jornada.
La presencia de viento intenso también representa un factor a tener en cuenta para quienes deban desplazarse por sectores expuestos, especialmente durante los períodos de mayor intensidad.
Atención al mar
Uno de los puntos centrales de la jornada estaba relacionado con la pleamar. La combinación entre el viento proveniente del sector sur y las condiciones del mar podía generar un escenario particular sobre la costa, por lo que se seguía con atención la evolución del fenómeno.
La situación recordó además la vulnerabilidad del frente costero de Monte Hermoso ante episodios de fuerte viento y oleaje. En mayo de este año, otra sudestada había provocado importantes daños en distintos sectores de la localidad, incluyendo parte del frente costero y del camino paralelo a la rambla.
En aquella oportunidad, las autoridades habían pedido evitar la circulación salvo en situaciones de necesidad debido a la intensidad del fenómeno. La experiencia previa mantiene bajo observación la evolución de las condiciones marítimas cada vez que se presentan episodios de características similares.
Este lunes, la situación se desarrollaba con temperaturas bajas, viento sostenido y ráfagas que alcanzaban los 80 kilómetros por hora en Monte Hermoso al mediodía, mientras se esperaba el momento de la pleamar.