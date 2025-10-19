#HOY:

La Fuerza Aérea busca aviones AEW&C para reforzar vigilancia aérea

La Fuerza Aérea Argentina plantea incorporar aviones AEW&C, conocidos como los ojos en el cielo, para mejorar el mando y la detección.La posible compra promete mayor vigilancia estratégica y oportunidades industriales, además de impacto en ejercicios conjuntos y cooperación internacional.

La Fuerza Aérea Argentina impulsa la incorporación de aviones AEW&C
 19:15

La Fuerza Aérea Argentina impulsa la incorporación de aviones AEW&C para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo del país.

La iniciativa apunta a sumar plataformas de alerta temprana y control aerotransportado que actúen como centros de mando móviles. La medida busca complementar la modernización que incluye la llegada de cazas F-16 y elevar la capacidad operativa nacional.

Los aviones AEW&C integran radares de largo alcance y sistemas de comando y control que permiten detectar amenazas a cientos de kilómetros.

Además, coordinan en tiempo real cazas, UAV y fuerzas en tierra y mar, por lo que su incorporación supone un salto en la capacidad de monitoreo estratégico. De acuerdo con Cronista.

La discusión sobre los aviones AEW&C ganó impulso por la necesidad de unir sensores y plataformas modernas en una red eficiente.

Las alternativas en el mercado van desde soluciones llave en mano hasta programas de cooperación tecnológica que incluyen transferencia de know‑how y mantenimiento local. De acuerdo con Cronista.

Qué son los aviones AEW&C y cómo funcionan

Los aviones AEW&C, o sistemas de Alerta Temprana y Control Aerotransportado, son aeronaves equipadas con radares avanzados y enlaces de datos.

Su función principal consiste en detectar y seguir objetos en un amplio radio para anticipar amenazas y mejorar la toma de decisiones. Esta definición facilita la comprensión del papel que jugarían en la defensa nacional.

Más allá del radar, actúan como nodos de comando capaces de integrar la información de múltiples plataformas y distribuir órdenes a cazas y sistemas de combate.

En la práctica, permiten coordinar misiones aire-aire y aire-mar de forma más eficiente y reducen los tiempos de reacción ante incidentes en el espacio aéreo.

Para un lector no experto, vale la comparación con una torre de control móvil pero con alcance y capacidad operativa muy superiores. Los AEW&C no solo detectan; orientan y optimizan el empleo de otros activos, lo que multiplica la eficacia de una fuerza aérea en operaciones conjuntas.

Beneficios para Argentina

En el mercado existen alternativas variadas: desde aviones desarrollados específicamente para AEW&C hasta modificaciones de plataformas existentes.

Países con recursos limitados avanzaron mediante adaptaciones y cooperación internacional, lo que demuestra posibilidades escalables para Argentina.

La incorporación de aviones AEW&C ofrecería beneficios operativos y políticos. En lo operativo, aumentaría la detección temprana de amenazas y la coordinación de cazas como los F-16.

En lo político, posicionaría a Argentina con mayor protagonismo regional en control aeroespacial, al dotarla de capacidades integradas de mando y vigilancia.

En términos industriales, la compra podría implicar trabajo para la industria aeronáutica local mediante mantenimiento, integración de sistemas y desarrollo de equipos asociados.

Ese encadenamiento productivo generaría empleo especializado y transferencia tecnológica que fortalecería la autonomía operativa a mediano plazo.

El debate incluye también decisiones sobre modelos de adquisición: una solución llave en mano acelera la disponibilidad, mientras que programas de cooperación permiten transferencia de tecnología.

Ambas vías presentan ventajas y limitaciones que deberán evaluarse en función de prioridades presupuestarias y estratégicas.

Impacto inmediato y expectativas

La ausencia de plataformas AEW&C limita la visión estratégica y la coordinación de activos en misiones complejas.

Esa limitación genera tensión operativa en escenarios de vigilancia extensa, una tensión que la incorporación de estos aviones intentaría mitigar mediante mayor conciencia situacional y control de recursos.

En lo cotidiano, la modernización implicaría nuevas rutinas de entrenamiento y mantenimiento para tripulaciones y técnicos. La integración de sistemas complejos requerirá capacitación y ejercicios conjuntos con aliados que ya operan AEW&C, lo que también abriría espacios diplomáticos y operativos.

Quedan expectativas sobre las decisiones que tome la conducción de la Fuerza Aérea y las autoridades nacionales.

El avance en la adquisición, el modelo elegido y los acuerdos de cooperación determinarán el ritmo de implementación y el alcance de los beneficios para la vigilancia y la industria local.

