La Fuerza Aérea busca aviones AEW&C para reforzar vigilancia aérea

La iniciativa apunta a sumar plataformas de alerta temprana

Su función principal consiste en detectar y seguir objetos en un amplio radio para anticipar amenazas

Mirá también

Dispararon contra una embarcación policial en Entre Ríos: buscan identificar a los autores

Mirá también

Dos rescates en el mar en menos de 24 horas

Mirá también

El Gobierno y los controladores aéreos llegan a un acuerdo salarial y levantan el paro

Mirá también

Un accidente en el mar y un rescate en helicóptero

Mirá también

Se fijaron nuevos haberes para las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales